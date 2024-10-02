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Происшествия 2 октября 2024 18:24

В Казани суд оставил в СИЗО предпринимателя, вымогавшего деньги под видом полицейского

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В Ново-Савиновском суде Казани продлили арест племяннику секретаря Совбеза РТ Рустему Гильманову и его предполагаемому сообщнику Амиру Латыпову. Их обвиняют в мошенничестве почти на 16 млн рублей.

На данный момент они находятся под стражей, сегодня суд продлил им арест на три месяца. Их обвиняют в вымогательстве денег.

Гильманов убеждал потерпевших в том, что против них возбуждены уголовные дела. Для убедительности Латыпов переодевался в полицейского, и они вместе забирали деньги.

#Мошенничество
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