В Казани суд оставил в СИЗО предпринимателя, вымогавшего деньги под видом полицейского

В Ново-Савиновском суде Казани продлили арест племяннику секретаря Совбеза РТ Рустему Гильманову и его предполагаемому сообщнику Амиру Латыпову. Их обвиняют в мошенничестве почти на 16 млн рублей.

На данный момент они находятся под стражей, сегодня суд продлил им арест на три месяца. Их обвиняют в вымогательстве денег.

Гильманов убеждал потерпевших в том, что против них возбуждены уголовные дела. Для убедительности Латыпов переодевался в полицейского, и они вместе забирали деньги.