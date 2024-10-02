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Новости Татарстана и Казани
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В Казани суд оставил в СИЗО предпринимателя, вымогавшего деньги под видом полицейского
В Ново-Савиновском суде Казани продлили арест племяннику секретаря Совбеза РТ Рустему Гильманову и его предполагаемому сообщнику Амиру Латыпову. Их обвиняют в мошенничестве почти на 16 млн рублей.
На данный момент они находятся под стражей, сегодня суд продлил им арест на три месяца. Их обвиняют в вымогательстве денег.
Гильманов убеждал потерпевших в том, что против них возбуждены уголовные дела. Для убедительности Латыпов переодевался в полицейского, и они вместе забирали деньги.
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