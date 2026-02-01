УАЗ, колеса для КАМАЗа и именные посылки: Нижнекамск отправил гумпомощь в зону СВО

Из Нижнекамска в зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи общим весом 22,5 тонны.

Груз сформирован совместными усилиями волонтеров, предпринимателей и неравнодушных жителей Нижнекамского района, которые на постоянной основе поддерживают военнослужащих.

В состав отправки вошли автомобиль УАЗ, колеса для КАМАЗа, предметы первой необходимости для быта и выполнения служебных задач, а также именные посылки с теплыми словами поддержки.

Каждая такая отправка становится еще одним подтверждением единства и сплоченности. Жители района продолжают оказывать помощь и поддержку нашим бойцам.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.