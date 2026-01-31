Ученики коррекционной школы Нижнекамска изготовили сухой душ для участников СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры группы «Добрые сердца» продолжают работу по сбору гуманитарной помощи и вовлечению жителей Нижнекамска в поддержку участников специальной военной операции. Очередной мастер-класс прошел в пункте приема помощи на улице Химиков, 72б, где сухой душ впервые изготавливали ученики 6 «А» класса коррекционной школы № 18.

Волонтеры рассказали школьникам о назначении сухого душа и его значении для военнослужащих, находящихся в полевых условиях. Для ребят это стало первым подобным опытом.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Образовательное учреждение давно сотрудничает с волонтерской группой, и теперь к помощи фронту подключился и этот класс.

«Ребят, смотрите, мы сейчас для наших военнослужащих будем делать сухой душ, потому что у них нет мест, где можно помыться. И вот этот сухой душ очень спасает наших ребят», – пояснили волонтеры во время мастер-класса.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Школьники быстро вникли в процесс и с большим старанием выполняли задания.

«Им надо помогать, потому что они защищают нашу страну», – сказала Карина Ямкова, ученица 6 класса.

«Я делаю сухой душ, потому что им нужно мыться, они защищают нашу страну», – добавила Элина Гимуханова, ученица 6 класса.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтерский пункт на улице Химиков, 72б работает ежедневно и открыт для всех желающих помочь.

Здесь принимают продукты, вещи, медикаменты, коробки, бытовую технику, а также денежные средства. Кроме того, жители могут помочь делом – плести маскировочные сети и браслеты выживания, вязать носки, шить подушки, фасовать гуманитарный груз.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Гуманитарную помощь направляют военнослужащим, мирным жителям, в госпитали и новобранцам.

«Мы очень нуждаемся в постельном белье для сухого душа, в парафине для окопных свечей. Нам нужны руки, нужны помощники. Сейчас также есть задача помогать контрактникам. Большая просьба – активизироваться и помогать нашим ребятам в тылу», – отметила Лариса Орлова, руководитель группы «Добрые сердца».

Волонтеры подчеркивают, что на передовой ждут любую помощь, а бойцы особенно ценят посылки из родного края. Пункт на Химиков, 72б работает без выходных с 9:00 до 18:00.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой