В школе Нижнекамска ученики изготавливают браслеты выживания и пишут письма бойцам СВО

В школе № 36 Нижнекамска учащиеся присоединились к акциям поддержки участников специальной военной операции. Школьники плетут браслеты выживания, комплектуют сухой душ и пишут письма военнослужащим. Инициатива реализуется при участии волонтерской группы «Добрые сердца».

Как рассказали организаторы, в рамках занятий дети осваивают практические навыки и одновременно знакомятся с основами патриотического воспитания.

Одним из ключевых элементов браслета выживания является узел «чебурашка», с которого начинается процесс плетения. Несмотря на юный возраст, ученица четвертого класса Полина Сопова уже проводит мастер-классы для сверстников.

«Я начала плести браслеты более года назад. Мне это очень нравится, и я продолжаю плести, чтобы помогать нашим бойцам», – рассказала Полина Сопова, волонтер группы «Добрые сердца».

Параллельно в классах школьники пишут письма военнослужащим, находящимся в зоне СВО. По словам участников акции, такие послания являются важной формой моральной поддержки.

«Это очень важно – поддерживать наших солдат, которые пошли защищать нашу Родину и нас всех. Я желаю им поскорее вернуться домой, обнять своих детей и жен», – отметила Мария Любимова, ученица 4 «З» класса школы № 36.

К акции подключаются и мальчики.«Я очень рад помогать нашим бойцам», – добавил ученик 4 «З» класса Артем Чеботарев.

Педагоги отмечают, что участие в подобных мероприятиях положительно влияет на воспитание школьников.

«Мы с ребятами решили поучаствовать в этой акции добра, чтобы поддержать бойцов СВО. В таких мероприятиях дети становятся более отзывчивыми и внимательными», – подчеркнула Миляуша Мухарлямова, учитель начальных классов, классный руководитель 4 «З» класса.

В соседних классах учащиеся занимаются комплектовкой сухого душа для военнослужащих.

«Для наших детей это важная часть патриотического воспитания. Сегодня в одном классе делают сухой душ, в другом – плетут браслеты выживания и пишут письма. Ребята участвуют с большим интересом», – сообщила руководитель волонтерской группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.

Волонтерская группа «Добрые сердца» на постоянной основе проводит мастер-классы в детских учреждениях Нижнекамска.

За время ее деятельности школьниками изготовлены тысячи браслетов выживания, комплектов сухого душа и запасных частей для беспилотных летательных аппаратов.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

