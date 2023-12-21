У россиян начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

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У граждан РФ, пытающихся пересечь границу, начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РБК.

«Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города», — пояснила собеседница издания.

По слова Ломидзе, АТОР мониторит ситуацию, потому что «раньше ничего подобного не было».

В начале декабря в России вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов». Из него следует, что загранпаспорт может быть признан недействительным из-за утери, истечения срока действия, изменения личных данных владельца или его смерти.

После вступления новеллы в силу, 18 декабря, Telegram-канал «Крыша ТурДома» написал, что в Калининградской области пограничники изъяли у россиянина загранпаспорт из-за опечатки в графе «Место рождения»: в названии города Петропавловск-Камчатский была пропущена буква «ч».

В свою очередь Telegram-канал «Осторожно, Москва» 19-го числа сообщил, что в столичном аэропорту Домодедово у собиравшегося вместе с женой в отпуск пассажира по имени Георгий забрали загранпаспорт из-за ошибочного написания имени: вместо буквы «й» в документе оказалась напечатана «и».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. До этого Президент РФ Владимир Путин увеличил госпошлину за выдачу загранпаспорта на 20%.