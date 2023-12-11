В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

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В России вступили в силу правила сдачи заграничных паспортов для граждан, которым временно ограничили право на выезд из страны. Соответствующее постановление Правительства РФ было подписано 22 ноября этого года и начало действовать с 11 декабря.

Согласно документу, теперь после получения уведомления об ограничении выезда из страны россиянину следует в течение пяти дней сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который его выдал (например, в МВД, МИД или ФСБ), либо в государственную организацию, где он работает и которая и ограничила на время его право выезда.

При сдаче загранпаспорта оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах. Один из них выдается гражданину на руки, а другой остается у уполномоченного органа, который ведет необходимый учет. Как формы уведомления о необходимости сдать паспорт и акта приема-передачи, так и требования к журналу учета определены постановлением Правительства.

Возвращение загранпаспорта производится после отмены ограничения на выезд или после истечения срока его действия. Выдача осуществляется в день обращения владельца под личную подпись в журнале учета, а если заявление подается не по месту хранения документа, то в течение пяти рабочих дней.

Если право на выезд было ограничено из-за призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, при обращении за выдачей загранпаспорта потребуется дополнительно предоставить военный билет с отметкой об окончании службы.

Из федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» следует, что гражданин может быть ограничен в праве уехать за границу из-за доступа к сведениям особой важности или совершенно секретным данным, относящимся к гостайне, призыва на военную или альтернативную службу, привлечения в качестве подозреваемого или обвиняемого, уклонении от исполнения обязательств, наложенных судом, или состоянии банкротства и в ряде других случаев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин увеличил госпошлину за выдачу загранпаспорта на 20%.