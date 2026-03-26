«У них горят глаза»: контрактники убыли из Казани на службу в Войска беспилотных систем

Сегодня из Казани отправили военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ для службы в Войсках беспилотных систем. Десять бойцов выехали из центра «Патриот» в учебные центры, где пройдут подготовку перед дальнейшей службой.

«Все они подписали контракт на один год с правом уволиться по его окончании, если не решат служить дальше. Бойцы будут служить только в Войсках беспилотных систем и не будут переведены в другие рода войск без их личного желания», – объяснил офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Виктор Никитин.

Среди контрактников есть и те, кто прибыл из других регионов России – Марий Эл, Чувашии, Самарской области. По словам Виктора Никитина, многие отправляются на службу именно из Татарстана, поскольку уверены, что здесь предлагают лучшие условия контракта. Всего с начала года на службу в Войска беспилотных систем из РТ отправились порядка 300 человек.

«Интерес к службе в Войсках беспилотных систем растет. Желающих много, но проходят на службу только лучшие. Средний портрет бойца – физически развитый мужчина 35 лет со средним профессиональным образованием. Заключившие контракты приняли решение защищать Родину, используя свои навыки в технологической сфере», – подчеркнул офицер пункта отбора.

Нередко на подписание контракта приходят люди без технической подготовки — о новом роде войск они узнают в интернете.

«Видно, что у них горят глаза. Это замечательно. Главное, чтобы у кандидата было желание учиться», – отметил Виктор Никитин.

В приоритетном порядке при поступлении на службу рассматриваются те, кто увлекается киберспортом, робототехникой, геодезией, те, кто получил высшее техническое образование. Важным преимуществом будет развитая мелкая моторика рук. Обучение длится от двух месяцев в зависимости от типа модели беспилотника.

Обучение проходит при заводах-изготовителях БПЛА и в учебных центрах по всей России – в Челябинской, Свердловской областях, Подмосковье. Его проводят как конструкторы предприятий, так и инструкторы, которые сами участвуют в разработке и доработке боевых аппаратов.

Отметим, что с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку «4». Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.