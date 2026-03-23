«Дроны – это армия будущего»: как стать бойцом Войск беспилотных систем

О том, как проходит обучение и служба в Войсках беспилотных систем, а также о том, почему приняли решение заключить контракт на службу именно в этот род войск, «Татар-информу» рассказали уже опытные военнослужащие и те, кто только недавно подписал контракт.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я – патриот, свою жизнь хочу посвятить служению народу и государству»

В Казани в пункте отбора на военную службу по контракту состоялась встреча с представителем Войск беспилотных систем. Военнослужащий с позывным Кот рассказал журналистам об особенностях службы, а еще о том, какие двери открывает работа в Войсках беспилотных систем. Сам боец в свои 22 года уже ветеран боевых действий. На данный момент он служит по контракту в Войсках беспилотных систем.

«Мы выполняем задачи, связанные со специальной военной операцией. Проводим разведывательные, ударные, боевые операции. Сам я учился в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. После того, как я получил образование, мне поступило предложение пойти служить в Войска беспилотной авиации. Эта инициатива показалась мне престижной, чем-то новым. Войска беспилотных систем – это армия будущего», – рассказал боец с позывным Кот.

Военнослужащий с позывным Кот в свои 22 года уже ветеран боевых действий

По словам бойца, уже во время обучения он понял, что не ошибся с выбором. Кот длительное время играл в компьютерные игры, и это, по его признанию, помогло ему в освоении управления дронами.

«Большинство военнослужащих в нашем полку – молодые люди. Все желающие проходят строгий отбор. Замечено, что людям возрастным часто бывает тяжело работать с интерфейсом, подключаемым через персональный компьютер», – рассказал Кот.

Служба по контракту имеет много плюсов. «Татар-информ» рассказывал, что с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, до 2,9 млн рублей – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше 3 тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Войска беспилотных систем – это армия будущего Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо массы льгот, стабильной зарплаты и почетного статуса ветерана боевых действий, военная служба по контракту также открывает новые двери. Например, герой нашего материала в данный момент учится в МГУ на юриста. Он учится очно – недавно сдал экзамен по философии с помощью видеосвязи, находясь в командировке.

«Я учусь на бюджете на юридическом факультете МГУ. Так как я ветеран боевых действий, то отношение преподавателей ко мне очень лояльное. Важно отметить, что кроме меня на курсе еще 12 ветеранов боевых действий, все они действующие бойцы. Учиться нам довольно просто, легко совмещаем с работой. В дальнейшем я хочу принять участие в программе "Время героев" и нести дальше службу уже в административном ресурсе. Я патриот, и вся моя жизнь, как я считаю, должна быть направлена на служение государству и народу», – поделился Кот.

Напомним, что государственная программа «Время героев» реализуется по инициативе Президента Российской Федерации, ее цель – подготовить ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. Существует также татарстанский аналог данной программы – «Батырлар. Герои Татарстана».

Егор Горячев: «После увольнения со службы бойцы, получившие навыки работы с беспилотными системами, будут востребованы»

«После увольнения со службы бойцы, получившие навыки работы с беспилотниками, будут востребованы»

«Войска беспилотных систем уже давно существуют в ВС РФ, но на сегодняшний день они отделились, образовали отдельный род войск. На данный момент спектр должностей в этом роде войск очень широкий. Это и операторы БПЛА, и фельдшеры, и водители», – рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Кандидаты – молодые люди, не судимые, желательно из тех, кто увлекается компьютерными играми, занимается киберспортом. После отбора заключивших контракт отправляют на обучение. Обучение длится от полутора до трех месяцев, после этого бойцов отправляют в боевые подразделения.

«На данный момент отбор в Войска беспилотных систем серьезный – на это повлияли в том числе особые условия. И после увольнения со службы получившие навыки работы с беспилотными системами бойцы будут востребованы – беспилотники уже активно используются в разных сферах жизни: в сельском хозяйстве, охранных структурах и много где еще», – рассказал Егор Горячев.

«Пока военнослужащий проходит обучение, ему приходит 2,9 млн рублей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Набор в Войска беспилотных систем начался с 1 декабря 2025 года. Контракт на службу в этот род войск отличается тем, что после его окончания боец увольняется. Кроме того, на протяжении всего контракта, который заключается на год, бойца не переведут в другой род войск.

«Даже в случае, если кандидат не сдаст летный экзамен, он все равно останется в Войсках беспилотных систем. Понятно, что он не станет оператором, однако он сможет стать инженером по сборке дронов или занять любую другую должность», – рассказал Егор Горячев.

Годом службы по контракту в Войсках беспилотных систем студенты могут заменить срочную службу – их переведут на дистанционный формат обучения, год учебы для них потерян не будет, им будут оказывать содействие с учебой. На время контракта студент не будет оплачивать обучение, а по возвращении его переведут на бюджет. Три месяца из года уйдут на обучение, все остальное время – на службу. Боец получит все льготы, денежное довольствие, а по окончании срока контракта – статус ветерана боевых действий.

«На данный момент меры поддержки в Татарстане – одни из лучших по стране. На сегодняшний день единоразовая выплата составляет 2,5 млн от Республики Татарстана и 400 тыс. от Министерства обороны. То есть пока военнослужащий проходит обучение, ему приходит 2,9 млн рублей», – объяснил Егор Горячев.

На данный момент меры поддержки в Татарстане одни из лучших по стране Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я устал наблюдать за ситуацией со стороны»

Журналистам удалось пообщаться с бойцом, заключившим контракт в Войска беспилотных систем, – Денис из Татарстана рассказал, почему принял решение отправиться служить по контракту.

«Я родился в Нижнекамске, живу в Казани. Работал на производстве БПЛА, имею обширный опыт в сборке и предпусковой подготовке беспилотников. Отчасти это и стало основной причиной для того, чтобы убыть служить именно в этот род войск», – рассказал Денис.

По словам Дениса, в армии он не служил, дома его ждут жена и двое детей. Они отнеслись к его решению с пониманием. Несмотря на то что, по собственному признанию, дом и семью оставлять непросто, решение было взвешенным и окончательным. Повлияло на него в том числе желание защитить своих детей.

«Я хочу помочь ребятам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мне надоело наблюдать за ситуацией со стороны. Я хочу помочь ребятам, сделать вклад в общее дело, применить свой опыт», – рассказал Денис.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.