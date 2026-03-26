«Род и вид войск кандидат выбирает сам»: все о службе по контракту и льготах в Татарстане

С 1 января единовременная выплата по контракту в Татарстане 2,9 млн рублей — это самый высокий показатель в ПФО. Помимо республиканских и федеральных выплат контрактники получают широкий спектр льгот. Подробнее об условиях службы, а также о том, какие документы нужны для оформления, «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора Егор Горячев.





«Кандидат сам выбирает, в каких войсках хочет служить»

Если раньше средний возраст кандидата на военную службу по контракту был тридцать плюс, то сегодня в пункты отбора все чаще приходят студенты. О том, что на это повлияло, о новых мерах поддержки молодежи и о том, почему именно Войска беспилотных систем стали для них приоритетом, в интервью «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

– В какие войска сейчас можно подписать контракт в Татарстане?

– В Татарстане можно заключить контракт в любой вид и род войск при наличии вакантных должностей. Когда к нам приходит кандидат, мы в первую очередь узнаем, куда он хочет – в артиллерию, пехоту, Африканский корпус или Войска беспилотных систем. С каждым кандидатом индивидуально прорабатываем его желания по службе, после первичных мероприятий отбора, если нас он устраивает, то он убывает туда, куда захотел сам. Сейчас актуальны специальности операторов и инженеров БПЛА, а также механиков и водителей с категориями B, C, E. Также требуются командиры отделений, орудий, повара, санинструкторы, фельдшеры.

С 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, до 2,9 млн рублей – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше 3 тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Если у кандидата утеряны какие-либо документы, ему помогут их восстановить. Жители других регионов также могут подписать контракт в Татарстане, им оплатят проезд и проживание на момент оформления документов.

Егор Горячев: «В Татарстане можно заключить контракт в любой вид и род войск при наличии вакантных должностей»

«Татар-информ» рассказывал, что с 1 декабря 2025 года в Вооруженных Силах Российской Федерации официально функционирует новый род войск – Войска беспилотных систем. Решение о его создании было принято Президентом Владимиром Путиным. Данный род войск давно назревал в свете прогрессирующих современных конфликтов. Основатели этого рода войск – военнослужащие Центра перспективного вооружения «Рубикон». Подробнее о службе в Войсках беспилотных систем агентство рассказывало ранее.

Подразделение Африканского корпуса было сформировано в 2023 году после форума «Россия – Африка», на котором лидеры определенных африканских стран попросили об участии России в оказании всесторонней помощи. Основная задача корпуса – оперативное реагирование на кризисные ситуации в любой точке мира, где отстаиваются интересы России. «Татар-информ» рассказывал, что Африканский корпус занимается инструкторской деятельностью и борьбой с терроризмом, а также о том, кого возьмут в его ряды.

– Какие условия сейчас действуют в Африканском корпусе и какие в Войсках беспилотных систем?

– Африканский корпус – это особое подразделение, которое выполняет задачи на Африканском континенте. Это не частная компания, не наемники, это официальное подразделение Министерства обороны России.

Войска беспилотных систем – это новый род войск, при подписании контракта в которые действуют особые условия. Это гарантированное увольнение по истечении срока контракта и обучение перед отправкой от полутора до трех месяцев. Подписавшим контракт в Войска беспилотных систем гарантировано, что служить они будут именно там и только там – переводить в другие войска их не имеют права.

Для бойцов и Африканского корпуса, и Войск беспилотных систем меры поддержки и социальные гарантии одинаковы.

Льготы и гарантии для участников СВО

– Какое довольствие у военнослужащих в зоне СВО?

– Военнослужащий в зоне СВО получает от 220 тысяч рублей, на размер довольствия также влияют дополнительные факторы: звание, должность и т. д. Для военнослужащих действуют дополнительные выплаты за подбитую или «затрофеенную» технику – от 5 тысяч рублей и до полумиллиона, в зависимости от вида техники. За подбитый вражеский танк дополнительная выплата – 300 тысяч рублей, за БПЛА – от 5 до 50 тысяч рублей, за группу пехоты – 50 тысяч рублей, за БМП – 100 тысяч рублей, за самолет или вертолет – 300 тысяч рублей. Оплата за трофеи увеличивается вдвое.

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием с учетом пожеланий бойцов СВО. У заключающего контракт в республике есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание или дополнительное обучение. Это касается и Африканского корпуса, и Войск беспилотных систем.

Помимо прямой финансовой помощи контрактникам гарантируют множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы. Военнослужащие по контракту получают статус ветерана боевых действий с соответствующими льготами, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию.

Другие социальные льготы и гарантии для военнослужащих:

военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы);

страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета);

лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; 50-процентная скидка от стоимости путевки для членов семьи);

бесплатная психологическая помощь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00 , очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани);

, очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани); отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен);

оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно);

накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы);

кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней после окончания службы);

возможность получения бесплатного образования в ссузах и вузах;

за ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей;

страховая и социальная пенсия по инвалидности (пенсия положена военнослужащим, получившим инвалидность из-за военной травмы, ее размер зависит от группы инвалидности: инвалидам I группы – 14 306,73 руб.; инвалидам II группы – 7 153,33 руб.; инвалидам III группы – 6 080,38 руб.);

ежемесячная денежная выплата Героям Российской Федерации (Герои России и семьи погибших Героев России имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 89,5 тыс. рублей).

Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи.

Выплаты и льготы для семей участников СВО

Семьи бойцов берут под опеку государства. Напомним, какие социальные льготы и гарантии действуют для них сегодня.

Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее).

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний).

Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 17 лет включительно на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро).

Бесплатный отдых для детей в лагерях.Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет).

Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными).

Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений и других правовых документов). Подробнее – на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан.

Кредитные каникулы для участников СВО и их семей. Участники спецоперации и члены их семей могут временно приостановить платежи по кредитам. Это право распространяется на потребительские кредиты и на ипотеку. Отсрочка распространяется и на кредиты, взятые для открытия бизнеса, и действует на весь срок службы плюс 30 дней (в случае гибели военнослужащего или установления инвалидности I группы его кредиты и кредиты членов его семьи будут списаны целиком).

«Если раньше возраст военнослужащего начинался от 30 лет, то сейчас заметно снизился. Заключать контракт стали более молодые люди – начиная от двадцати лет»

«Студенты выбирают Войска беспилотных систем, потому что это перспективно»

– Какие сейчас действуют условия, если контракт подписывает студент?

– Любой гражданин от 18 лет может подписать контракт с Министерством обороны РФ. Для молодых граждан самое приоритетное направление сейчас – это Войска беспилотных систем. Потому что там ограниченные сроки прохождения службы, увольнение после контракта, обучение в воинских частях. Даже если у подписавшего контракт не сразу что-то получается, его не переведут в другой вид или род войск. Если даже у него не получилось стать оператором БПЛА, он останется служить на других должностях. Условия службы для него не изменятся, контракт также останется контрактом на особых условиях

Министерство образования РТ дополнительно поддерживает студентов, решивших подписать контракт. Если у кандидата выпускной курс, то это досрочная защита диплома и выпуск при подписании контракта, перевод на дистанционное обучение или предоставление академического отпуска. Вернувшись после службы, такой студент получит статус ветерана боевых действий и может продолжить обучение на льготных условиях. Например, с платной перейти на бесплатную форму обучения или, если он окончил бакалавриат, то по льготной системе поступить в магистратуру и аспирантуру без конкурса.

– Каков сейчас портрет контрактника?

– Портрет изменился благодаря новому роду войск. Если раньше возраст военнослужащего начинался от 30 лет, то сейчас заметно снизился. Заключать контракт стали более молодые люди – начиная от двадцати лет. Кандидаты стали моложе и эрудированнее. Они отмечают, что служба в Войсках беспилотных систем – это получение востребованной и интересной специальности, которая пригодится и в Вооруженных Силах, и на гражданской службе. В любых частных охранных организациях, где требуется большой охват территории, в сельском хозяйстве, везде сейчас используют БПЛА.

– Где в Татарстане можно подписать контракт, есть ли горячая линия, где можно узнать о службе по контракту?

– В Татарстане гражданин может подписать контракт в Пункте отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Или обратиться в военкомат по месту жительства. Также в Казани работает Центр отбора на контрактную службу «Батыр» на ул. Воровского, 25. Об Африканском корпусе можно узнать в пункте по адресу: ул. Сибирский тракт, 20. Дистанционно о службе по контракту можно узнать на горячей линии 117 или на сайте heroes-tatarstan.ru.