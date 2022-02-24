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Политика
24 февраля 2022  10:51
Анна Санникова

У населенного пункта Счастье сбиты два беспилотника Bayraktar ВС Украины

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Около населенного пункта Счастье перешедшего под контроль ЛНР сбиты два беспилотника «Байрактар» (Bayraktar) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в Народная милиция ЛНР, передает ТАСС.

«Сбито два Bayraktar TB2 под населенным пунктом Счастье», — комментируют в ведомстве.

Ранее российский Президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны. Путин подчеркнул, что с помощью спецоперации Москва будет стремиться к демилитаризации Украины.

#конфликт в донбассе #россия и украина
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