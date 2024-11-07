«У меня три сына там»: в Кукморском районе прошел концерт в поддержку СВО

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В селе Большой Сардек Кукморского района РТ состоялся благотворительный концерт в поддержку участников спецоперации. Собранные на концерте деньги используются для закупки необходимых продуктов, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости для зоны военных действий.

«Наши дети воюют. У меня три сына там. Так что бросить их никак нельзя. Ни их, ни своих детей, ни других ребят», — говорит один из волонтеров.

Оказание помощи бойцам продолжается. Очередной такой концерт прошел при участии творческой группы «Виват Шурави» из Менделеевска.

«Скорее всего после 20-х чисел мы снова собираемся в зону СВО с гуманитарной помощью. В данный момент собираем квадрокоптеры. Тоже большая сумма очень нужна для покупки этих квадрокоптеров», — рассказал художественный руководитель группы «Виват Шурави» Рамиль Давлетшин.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Местные жители активно поддержали инициативу, подчеркивая важность таких мероприятий в условиях текущих реалий. «Мы сами очень любим концерты. Всей семьей ходим. Я считаю, что такие благотворительные концерты нужны. Хотелось бы, чтобы почаще организовывали. Это же помощь нашим ребятам», — убеждена Сания Зиатдинова.

«На концерты хожу, как только появляется свободное время. А я на пенсии, особо ходить куда-то не надо. Желаю, чтобы наши солдаты вернулись живыми домой», — рассказала Гульсинур Шафигуллина.

«Виват Шурави» в этом селе выступают впервые. Поэтому многие с нетерпением ждали их концерта.

«Давно уже хотела посмотреть на выступление этой группы. Это очень значимое событие. Важно проводить такие мероприятия в непростое для нашей страны время», — считает Рамзия Хусаинова.

Сложившаяся ситуация в стране кардинально изменила уклад повседневной жизни. Сегодня жители Кукморского района стараются оказать всестороннюю поддержку военнослужащим, действующим в зоне специальной военной операции. Они активно плетут маскировочные сети, готовят лапшу, производят блиндажные свечи и многое другое.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

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