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Происшествия
12 апреля 2022  11:23
Полина Шевчук

У лицея в Куюках продолжаются работы по очистке дороги от воды

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У лицея в Куюках продолжаются работы по очистке дороги от воды

Для очистки дорог в поселке Куюки привлечены дополнительные средства. На месте работают сотрудники МУП «Пестречинские коммунальные сети», задействован один экскаватор, подключены дополнительные мотопомпы для откачки воды, работает спецтехника, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации Пестречинского района.

 

Фото: ©  пресс-служба администрации Пестречинского района

Возле лицея «Алгоритм» подключены мотопомпы для откачки воды. Ситуация с подтоплением проезжей части и пешеходной зоны стабилизируется. 

 

Фото: ©  пресс-служба администрации Пестречинского района

Кроме того, в этом году застройщиком данной территории будет проработан вопрос по проектировке и строительству ливневых канализаций для отвода талых вод.

 

Фото: ©  пресс-служба администрации Пестречинского района

Ранее «Татар-информ» сообщал, что территорию у лицея в Куюках подтопило талыми водами. Ее начали откачивать мотопомпами. 

 


 

 

Фото: © пресс-служба администрации Пестречинского района


 

#подтопление #подтопление дороги #пестречинский район
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