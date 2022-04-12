У лицея в Куюках продолжаются работы по очистке дороги от воды

Для очистки дорог в поселке Куюки привлечены дополнительные средства. На месте работают сотрудники МУП «Пестречинские коммунальные сети», задействован один экскаватор, подключены дополнительные мотопомпы для откачки воды, работает спецтехника, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации Пестречинского района.

Фото: © пресс-служба администрации Пестречинского района

Возле лицея «Алгоритм» подключены мотопомпы для откачки воды. Ситуация с подтоплением проезжей части и пешеходной зоны стабилизируется.

Фото: © пресс-служба администрации Пестречинского района

Кроме того, в этом году застройщиком данной территории будет проработан вопрос по проектировке и строительству ливневых канализаций для отвода талых вод.

Фото: © пресс-служба администрации Пестречинского района

Ранее «Татар-информ» сообщал, что территорию у лицея в Куюках подтопило талыми водами. Ее начали откачивать мотопомпами.





Фото: © пресс-служба администрации Пестречинского района



