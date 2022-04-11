Утром понедельника три населенных пункта в РТ подтопило паводковыми водами

Во время утреннего мониторинга паводковой обстановки оперативные группы установили, что в селе Бурундуки Кайбицкого района на реке Бирля подтопило 30 огородов по улицам Ленина и Победы.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В поселках Куюки и Зимняя Горка талыми водами подтопило улицы и дороги. Тем не менее эвакуация местных жителей не требуется, поселки не отрезало водой.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, из-за обильного снеготаяния на реке Малая Меша подтопило грунтовую дорогу до деревни Екатериновка Тюлячинского района. Эвакуация также не требуется, так как имеется альтернативный путь в деревню через поселок Урумширма.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По каждому из трех случаев запланирован мониторинг 3 раза в сутки. Паводковая ситуация остается на контроле ГУ МЧС России по РТ. Силы МЧС всегда готовы оказать помощь в случае угрозы жизни и здоровью жителей.

Также активную работу по минимизации последствий половодья проводят местные исполкомы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.