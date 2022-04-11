Воду с затопленной территории лицея в Куюках откачивают с помощью помпы

В соцсетях и СМИ появилась информация, что в Куюках талыми водами затопило территорию лицея «Алгоритм».

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Пестречинского района, в данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы убрать воду с территории учебного заведения.

Накануне администрация района начала откачку воды с территории с помощью помпы. Безопасные пути к школе организованы, о них сообщили родителям в группах в WhatApp. Кроме того, сегодня детей к лицею привозили специально организованные автобусы.

«Сегодня на заседании оперативной группы будут найдены пути решения проблемы», — заключили в пресс-службе района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня утром три населенных пункта в РТ подтопило паводковыми водами.