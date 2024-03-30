У «Крокус Сити Холла» с благотворительным концертом выступил оркестр Гергиева

На девятый день после трагедии в Подмосковье у разрушенного при теракте «Крокус Сити Холла» состоялся благотворительный концерт. Оркестр под управлением дирижера Валерия Гергиева выступил в рамках памятной акции, сообщает РБК.

Музыканты исполнили отрывки из сочинений композитора Сергея Прокофьева, в том числе из балета «Ромео и Джульетта».

Акция началась с минуты молчания. Во время выступления позади оркестра на стене транслировались фотографии погибших во время трагедии 22 марта.

Ранее здесь же состоялось памятное мероприятие, в котором приняли участие представители 130 зарубежных дипмиссий.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. Число пострадавших в результате теракта, по последним данным, выросло до 551. Всего в результате теракта пострадали 695 человек, среди которых 15 детей. Из них 144, в том числе 5 детей, погибли.