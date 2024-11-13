Особый противопожарный режим могут установить в Татарстане с 25 декабря

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В преддверии новогодних праздников в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим. Его планируют ввести с 25 декабря до 8 января, следует из проекта постановления Правительства РТ. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В соответствии с правилами, в эти дни будет установлен запрет на использование пиротехники 3-го класса опасности на следующих территориях:

— в 500 метров от границ промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, ТЭК;

— в 30 метрах от границ объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автодорог, частных домовладений и многоквартирных домов.

Кроме того, будет утвержден перечень объектов, в 30 или 500 метров от которых запрещено использование пиротехнических изделий до завершения противопожарного режима. Это в том числе химические объекты, организации по обработке древесины, электрической и тепловой энергии, вокзалы, метрополитен, речные порты, аэропорты, объекты связи и другие.

Кроме того, будут установлены дополнительные требования, направленные на предотвращение развития пожаров и их последствий из-за атак бесплиотников на объекты хранения нефти и нефтепродуктов.

Минмолодежи РТ, Минобрнауки, Минкульту, Минтруду, Минспорту и Минздраву Татарстана поручено осуществить комплекс мер для обеспечения пожарной безопасности на время подготовки и проведения праздничных мероприятий, провести обучение должностных лиц, ответственных за организацию, увеличить число дежурного персонала и не допускать хранения и применения пиротехники с огневыми эффектами в закрытых помещениях.

До 15 декабря МЧС по РТ разработает памятку по соблюдению мер пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники и проведет информационную работу с населением. ГУ МЧС России по РТ возьмет на учет места массового проведения праздничных мероприятий, проведет комплекс надзорных и профилактических мероприятий на площадках, совместно с МВД по РТ проведет выездные обследования мест возможной незаконной реализации пиротехнических изделий и др.