В Казани гонорар Деда Мороза составит до 20 тысяч рублей

Фото: «Татар-информ»

В предстоящие новогодние праздники гонорар Деда Мороза и других артистов в Казани составит до 20 тыс. рублей. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на аналитиков отрасли.

Результаты исследования показали, что доход исполнителей «новогодних» ролей зависит от разных факторов: количества отработанных смен и необходимости выступать в саму новогоднюю ночь.

В среднем по России размер вознаграждения колеблется от 20-200 тыс. рублей. Так, в Москве Дед Мороз в армянском, грузинском, азербайджанском или татарском образах обойдется до 200 тыс. рублей. Причем сотрудники в столице начнут выезжать на мероприятия уже с середины декабря и проездят до начала января. Если Деду Морозу «по классике» нужно просто выступить в паре со Снегурочкой, то москвичи или жители Московской области заплатят за такой «танец» до 100 тысяч рублей. При этом кандидат должен быть готов выйти на работу в новогоднюю ночь.

В Уфе Дед Мороз со Снегурочкой обойдутся до 60 тыс. рублей.

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