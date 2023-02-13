Песков рассказал о подготовке Путина к оглашению послания Федеральному Собранию

Сегодня Президент России Владимир Путин будет готовиться к оглашению Федеральному Собранию. В частности ему предстоит провести встречи с лидерами различных фракций. В подготовке послания задействованы все подразделения администрации Президента, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Какую роль в речи Путина займет тема военной спецоперации, Песков сообщить затруднился. «Подождите, давайте дождемся 21 числа, Президент выступит и озвучит послание», – ответил Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

По словам пресс-секретаря главы государства, сегодня Путин проведет в рамках подготовки к оглашению послания несколько внутренних совещаний и встреч, в частности, во второй половине дня он встретится с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР – Леонидом Слуцким.

Также, отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что в подготовке послания задействованы все подразделения администрации президента.

Напомним, о том, что 21 февраля Путин выступит с посланием Федеральному Собранию, стало известно в конце минувшей недели. Как уточнял Песков, глава государства «сделает акцент на текущей ситуации» в стране и мире.