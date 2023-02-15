Кремль: СМИ из недружественных стран не пустят на послание Путина Федеральному собранию

На оглашение послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию не будут допускаться средства массовой информации из так называемых «недружественных стран», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, зарубежные журналисты все-таки будут присутствовать на церемонии.

«<…> Что касается послания, то туда будут аккредитоваться зарубежные СМИ , которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем приглашать, они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», – сообщил Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, о том, что 21 февраля Путин выступит с посланием Федеральному собранию, стало известно в конце минувшей недели. Как уточнял Песков, глава государства «сделает акцент на текущей ситуации» в стране и мире, а среди приглашенных гостей могут быть участники спецоперации. В начале недели пресс-секретарь Президента также сообщал, что Путин начал готовиться к оглашению послания и в рамках этой работы уже провел несколько внутренних совещаний и встреч.