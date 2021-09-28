ТЮЗ Казани откроет 89-й сезон спектаклем по Григорию Остеру в стиле видеоигры Minecraft

Казанский ТЮЗ откроет 89-й сценический сезон 29 сентября. В этот вечер артисты сыграют для зрителей спектакль «Папамамалогия» в стиле видеоигры Minecraft по произведению Григория Остера, анонсирует пресс-служба учреждения.

Эта постановка главного режиссера Радиона Букаева стала завершающей премьерой прошлого театрального сезона. Спектаклем ТЮЗ будет открывать новый сезон два вечера подряд — 29 и 30 сентября.

Уже 2 и 3 октября театр представит стартовую премьеру 89-го сезона — спектакль «Северное сияние», предназначенный для зрителей от шести лет. Постановка основана на сказках народов Поволжья и приурочена к Году родных языков и народного единства в Татарстане: поход детей с учителем навстречу северному сиянию оказывается увлекательным путешествием. Драматург спектакля — Ирина Васьковская, лауреат литературной премии «Дебют» в номинации «Драматургия».

«Увидеть северное сияние в наших краях — уже чудо. Разобраться с препятствиями персонажам помогают сказки разных народов, которые рассказывали им дедушки, бабушки, родители. Спектакль получился красочный и, как говорят у нас в театре, стильный. Мы говорим на языке современных детей, но при этом вспоминаем старые сказки, которые актуальны всегда», — рассказала режиссер постановки Лилия Ахметзянова.

В новой постановке заняты заслуженная артистка РТ Гузель Шакирзянова, артисты Гузель Валишина, Ильнур Гарифуллин, Нияз Зиннатуллин и Мария Мухортова.

До конца календарного года Казанский ТЮЗ намерен представить четыре премьерных постановки, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».