Казанский ТЮЗ завершил сезон постановкой по Остеру в стиле видеоигры Minecraft

Казанский Театр юного зрителя представил завершающую премьеру 88-го сезона — спектакль в стиле видеоигры Minecraft, персонажами которого стали герои произведения Григория Остера «Папамамалогия».

Необычное сценографическое решение (оформление сцены и костюмы героев в стиле Minecraft) – дань сегодняшнему дню с его гаджетами и виртуальными мирами в них. Благодаря ему и без того актуальное произведение нашего современника становится еще более жизненным и понятным, по крайней мере детям. Взрослым, особенно более старшим поколениям, спектакль «Папамамалогия» в такой его визуальной интерпретации может показаться странным.

Костюмы, громоздкие и почти квадратные, делающие артистов неповоротливыми, тем не менее нетяжелые. Их создавали в мастерских ТЮЗа – из вспененного полиэтилена, поролона, ткани и каркасов.

«Мои дети не очень знают Minecraft, но это тип мышления, культурный код, который я лично не очень понимаю, но пытаюсь его понять. А вышел я на него сквозь череду многих разговоров с художником спектакля, когда мы пытались понять, как решить пространство постановки. Было много всяких мыслей. Это мир глазами ребенка, так он может видеть. Кто-то из взрослых же создал этот мир. И существует много других миров, если просто заглянуть в телефон», — пояснил после предпремьерного показа, сдачи спектакля главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

Сам режиссер характеризует премьеру как музыкальный урок папамамалогии (науки о взрослых) и подчеркивает, что спектакль создавался преимущественно для семейного просмотра.

«Мне хочется, чтобы на спектакль пришли мама, папа, я, чтобы ребенок мог задать в любой момент вопрос, а взрослому пришлось бы на него ответить», — сказал Букаев.

Житейские диалоги, переплетенные с наблюдательностью за взрослыми из книги Остера, вызывают то улыбку, то невольное сравнение со своей семьей.

«Денег тебе кинуть мне на подарок?», «Ну, ты че вообще?!» — переговариваются между собой мама и папа, обсуждая мамин День рождения.

«Мама в игрушки играть не умеет. Подозреваю, что она вообще не умеет ими пользоваться», — рассказывает главный персонаж-ребенок, роль которого исполнил выпускник Театрального училища этого года, 18-летний Эрнест Маторкин.

«Я не знаю, что будет с ним через год — вырастет, может быть… Поменяем что-то.... Я не знаю. Я его сам выбрал, когда искал главного героя. Мне нужен был, во-первых, хорошо поющий и чувствующий музыку человек, умеющий играть на многих инструментах. Этими навыками, скиллом, Эрнест обладает. Плюс нужна была определенная внутренняя глубина», — рассказал режиссер.

Молодой актер ближе всех к пониманию мира Minecraft. В спектакле не только ведется рассказ от лица его персонажа, но Эрнест и поет, и демонстрирует пластику тела, передвигаясь по сцене в позе «мостик», и почти бегает по стенам, поднимается под потолок сцены на тросе.

«Я в детстве не играл в Minecraft сам, но мне давали ребята — я понимаю, о чем это все. У меня братишка очень любит. И, конечно, я как 18-летний человек внутри культурного кода собственного поколения. Моя врожденная пластика очень сильно помогла мне в разных дисциплинах в училище и на сцене я ее часто использую. А танцами я занимался с пяти лет», — объяснил начинающий актер.

Специально для «Папамамалогии» из актеров театра был создан музыкальный коллектив, который во время постановки находится на сцене, сопровождая действие мелодиями и вокалом в живом звучании. Не смотря на яркую, веселую, музыкальную подачу с юмором, спектакль касается серьезной темы — внимания детям от всегда занятых своими делами взрослых.

«А почему бы с ребенком серьезно не поговорить? До какого возраста нужно, так сказать, скрывать от него жизнь и показывать ему театр про добрых героев или только Карабаса Барабаса? У кого-то папа на работу не ходит весь день? У кого-то мама весь день не занимается стиркой, готовкой?.. Или у человека, который злится, чернеет лицо. Наверное, все это видели. Как у человека может чернеть лицо, я до сих пор не понимаю, но так получается. У меня дочке один год, и иногда, когда что-то разбилось, говоришь: ”Ты что делаешь?!” Она смотрит, ей, наверное, тоже страшно. И вот мы по этим темам бродили – исследовали папамамалогию», — сказал художник-постановщик Альберт Нестеров.

Спектакль поставлен по федеральному проекту «Культура малой родины». После летнего перерыва постановка пополнит репертуар 89-го сезона театра.