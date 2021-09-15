ТЮЗ Казани откроет новый сезон 24 сентября и покажет до конца года четыре премьеры

Казанский Театр юного зрителя откроет 89-й сезон 24 сентября и уже до конца календарного года презентует зрителям четыре премьеры. Об этом на тематической пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный режиссер театра Радион Букаев.

«Первая премьера в новом сезоне – мульт-путешествие по сказкам народов Поволжья. Называться оно будет “Северное сияние”. Премьера приурочена к Году родных языков и народного единства в Татарстане. Это будет калейдоскоп на час, и я надеюсь, что он очень понравится поколению 6+», – анонсировал Букваев.

В постановку вошли башкирская сказка о настоящей храбрости, чувашский «ужастик» про водяных, марийский эпос о великанах, удмуртская легенда о Небе и татарская сказка о девушке на луне. Подобный проект, напомним, летом этого года был реализован на открытой площадке большой зеленой лужайки для пикников в парке Горького. Премьерные показы «Северного сияния» пройдут уже 2 и 3 октября.

В октябре будет представлена и вторая премьера сезона – спектакль об истории большой любви «Юбилей ювелира». Автором идеи и режиссером этого спектакля стал сам Радион Букаев.

«Эта премьера будет посвящена юбилеям. У нас в этом году очень много юбиляров среди артистов: 75 лет народному артисту РТ Вячеславу Казанцеву и заслуженному работнику культуры РТ Любови Лукиной, 70 лет народной артистке РТ Надежде Кочневой. Я решил поставить с ними спектакль, в котором к ним примкнет еще и Радуга Мухтарова, заслуженная артистка РТ. Они вчетвером выйдут на сцену 8 октября. “Юбилей ювелира” – это английская пьеса про очень большую давнюю любовь. Посмотрим, как у нас это все получится», – сказал Радион Букаев, подчеркнув, что Казанский ТЮЗ уделяет внимание не только детской аудитории, но и старшим возрастным группам.

На второй месяц осени запланирована и театральная лаборатория, приуроченная к юбилею Евгения Шварца. Драматург родился в Казани, хоть и недолго прожил здесь – несколько лет своего детства. ТЮЗ пригласил известных режиссеров – Артема Устинова из Самары, Дмитрия Егорова и Петра Шерешевского из Санкт-Петербурга. Они поставят с актерами театра эскизы трех спектаклей – «Снежная королева», «Тень» и постановку по дневникам и запискам самого Евгения Шварца.

«Показы пройдут 17 и 18 октября на сцене Казанского ТЮЗа. Попасть на них сможет бесплатно любой желающий по предварительной регистрации на сайте театра, которая будет открыта ближе к событию», – уточнили «Татар-информ» в пресс-службе театра.

Третья премьера будет представлена в ноябре. Ею станет документальный спектакль от первого лица «На свет», созданный учащимися студии для подростков «Театралка» под руководством Дарьи Хуртиной.

Постановка собрана из текстов самих студийцев, то есть основана буквально на личных высказываниях о подростковых мечтах, становлении и осознании себя. Спектакль реализован благодаря грантовым средствам конкурса социальных проектов «Продолжение следует» форума-фестиваля «Особый взгляд. Регионы».

«Я видел эту работу. Это, действительно, откровение от детей, которое заставляет меня лично подумать, как вести себя, например, со своей старшей дочерью», – признался Радион Букаев.

В декабре, к Новому году, театр представит четвертую премьеру – «Удивительный чердак». Он будет посвящен экологической тематике и дополнен серией мастер-классов и лекций, выставок и перфомансов о необходимости осознанного потребления природных, человеческих и временных ресурсов и будущем планеты.