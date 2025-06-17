Тыгин заявил, что курс на дегазификацию в старом жилом фонде Татарстана оправдан

Газ в жилом фонде представляет серьезную опасность, и отказ от него в пользу альтернативных источников энергии – оправданная и необходимая мера. Такое мнение выразил начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана Александр Тыгин в прямом эфире.

«Когда-то мы все стремились к газификации, потому что это был дешевый ресурс. На сегодня количество несчастных случаев [большое]. Невозможно проконтролировать полностью весь жилой фонд. Человек в возрастном состоянии, забывший закрыть газ, ребенок, который пробежал, открыл кран – все, что угодно. Самоделкины, которые умудрились подключить свою проточную колонку, и в итоге вода попала в систему, отключили весь дом или квартал – это сплошь и рядом. Ежедневно у нас идут ЧП по линии газа разного масштаба. От просто пожара и отравления до летальных случаев», – заявил он.

По словам Тыгина, особенно остро проблема стоит в Авиастроительном районе Казани, а также в городах с большим количеством старого жилого фонда, таких как Альметьевск.

«В Казани речь идет о тысячах домов с устаревшими газовыми колонками, в Альметьевске – о сотнях. Мы поддерживаем курс на постепенную дегазификацию и переход на электрическую или тепловую энергию. Это – долгий путь, но других вариантов нет», – отметил Тыгин.

Он подчеркнул, что при замене газового оборудования нужно учитывать техническое состояние домов – в частности, старую алюминиевую проводку, которую придется менять, а также возможности электросетей и котельных.

Вместе с тем, Тыгин напомнил, что решение о переходе на альтернативные источники может быть принято только самими жителями.

«Окончательное слово – за собственниками. Нельзя просто прийти в дом и сказать: "Теперь у вас не будет газа". Все должно решаться на общем собрании большинством голосов. Это – требование Жилищного кодекса», – сказал начальник ГЖИ РТ.

В настоящее время управляющие компании занимаются подготовкой техусловий и расчетами стоимости перехода на новые системы. Только после этого, по словам Тыгина, можно будет говорить о конкретных шагах.