Тыгин – татарстанцам: «Если домом не занимаются собственники, кто будет это делать?»

Вопросы проверки газовых приборов, правильности начисления коммунальных платежей и сроков капремонта особенно волнуют татарстанцев. В прямом эфире, организованном ЦУР, на них ответил начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин.





Александр Тыгин в прямом эфире ответил на волнующие татарстанцев вопросы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Почти в 100% квартир, где произошел несчастный случай, есть перепланировка»

В последние годы ситуация с газовой безопасностью в Татарстане улучшается. Статистика 2023-2024 годов свидетельствует о снижении количества происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования. Это результат слаженной работы всех вовлеченных служб и ответственного подхода к выполнению своих обязанностей, отметил во время прямого эфира в Центре управления регионов главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин.

Однако, несмотря на позитивные изменения, проблема остается актуальной, особенно в период отопительного сезона, когда нагрузка на газовые приборы значительно возрастает. С начала этого года уже зафиксировано около 80 инцидентов, связанных с нарушением правил эксплуатации газового оборудования. Каждый из них мог привести к трагическим последствиям, в том числе отравлению угарным газом или взрыву. Одной из ключевых проблем, по словам Тыгина, является несанкционированная перепланировка квартир.

«Почти в 100% квартир, где все-таки несчастный случай произошел, есть перепланировка. Например, по проекту предусмотрена дверь между маленькой кухней хрущевки и коридором. Но собственник считает, что она лишняя. Однако вот этот объем вентилирования, он уже рассчитан. А мы еще туда поставили пластиковые окна. Мы не поставили клапан. Мы поставили хороший кухонный гарнитур и вывели в вентиляцию свою вытяжку. Мы сделали всё, чтобы в этой квартире умереть. И, как правило, если угарный газ появился, ему деваться некуда», – посетовал начальник ГЖИ.

В связи с этим одной из главных задач инспекции он назвал «ежедневный дотошный, предельно ответственный пунктуальный труд» горгазов, управляющих компаний и других специализированных организаций. Так, например, стабильно раз в год должно проходить обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Осмотр включает проверку целостности, работоспособности и параметров работы приборов. Специалисты-газовики, имеющие соответствующую подготовку, проверят давление газа, его цвет и другие параметры, указанные в технической документации.

«От собственника требуется лишь предоставить доступ к оборудованию и подписать акт выполненных работ. Оплата производится через банковский документ, а не наличными на месте», — уточнил Тыгин.

Раз в год должно проходить обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования Фото: © «Татар-информ»

«Доступ к общедомовым сетям должен быть»

Инспекция активно работает над повышением ответственности собственников. За 2024-2025 годы было собрано уже около 500 материалов по фактам отказа в доступе к газовому оборудованию, почти 200 собственников привлекли к административной ответственности.

Тыгин выразил надежду, что инициатива по упрощению судебного порядка доступа в квартиры для проведения проверок будет поддержана законодателями. Это позволит оперативно реагировать на потенциальные угрозы и предотвращать аварии.

«Пользуясь возможностью, мне хочется донести ту обеспокоенность, что законодатель, безусловно, сейчас говорит о газовых трубах. Но мы видим аварии внутри квартир, где, допустим, вторжение в систему отопления – сделали теплый пол. Он проработал год, два, три, десять, а потом рванул. Восстанавливать придется целый стояк. Это огромные деньги, это огромные сложности. Поэтому пока мы апеллируем к ответственности, что доступ к общедомовым сетям должен быть. Даже если вы уехали летом куда-то на дачу, оставьте ключи соседям. Мало ли что случится, правильно?» – подчеркнул Тыгин.

Ввиду участившихся случаев мошенничества начальник жилинспекции также рассказал, как не попасть в ловушку псевдогазовиков.

«Если у вас есть сомнения, вы берете телефон, звоните в Горгаз, это легко. Если у вас есть интернет, зайдите на сайт Горгаза — там размещен месячный план обслуживания вашего дома. Инспекция строго контролирует его выполнение, так как в прошлом году были случаи нарушений, и руководители газовых служб привлекались к ответственности. Есть сомнения – наберите 02. Приедет дежурный экипаж и очень легко проверит, кто же это», – порекомендовал Александр Тыгин.

Как только закончится отопительный сезон, сразу начнется подготовка к следующему Фото: © «Татар-информ»

«Настаиваем на вовлеченности органов местного самоуправления в каждый дом»

Отопительный сезон этого года подходит к завершению. Как только он закончится, сразу начнется подготовка к следующему. Этот процесс включает в себя промывку и опрессовку систем, замену и ремонт участков трубопроводов, а также ревизию арматуры. Особое внимание уделяется паспортизации готовности домов, которая должна быть подтверждена не только управляющими компаниями, но и органами местного самоуправления. В прошлом году выборочные проверки домов показали, что качество подготовки к отопительному сезону оставляет желать лучшего.

«В этом году мы сделаем всё, чтобы на все 18 тысяч домов республики был подписан паспорт готовности органов местного самоуправления. Эта история на федеральном уровне не регламентирована. Но позиция нашего Кабинета министров, инспекция также на этом очень сильно настаивает – на полной вовлеченности органов местного самоуправления, как и положено, в каждый дом. Паспорт должен быть подписан не только управляющей компанией, не только ресурсниками. Зачастую весной спускаемся в подвал и видим, что паспорт не очень-то соответствует реальной готовности дома. А поднимаем сам паспорт – там, кроме управляющей компании, никто и не был», – заметил Тыгин.

Жители также могут участвовать в контроле за подготовкой к отопительному сезону, хотя для этого и требуются специальные знания. «Мы призываем активизировать работу советов домов, которые должны быть созданы в каждом многоквартирном доме и зарегистрированы в ГИС ЖКХ», – подчеркнул начальник ГЖИ РТ.

Он также призвал всех жителей проявлять ответственность и активность: «Если домом не занимаются собственники, кто будет это делать? Жизнь устроена так, что мы сами должны заботиться о своем комфорте и безопасности». Инспекция, в свою очередь, готова поддержать инициативы и обеспечить необходимую подготовку для эффективного контроля за работами.

Управляющие компании обязаны ежегодно проверять состояние отопительных приборов в каждой квартире, чтобы убедиться, что они соответствуют проекту Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если бы батареи были собственностью, мы бы не меняли их в рамках капремонта»

Один из частых вопросов, который задают татарстанцы, связан с неравномерным распределением тепла в многоквартирных домах. «Жители верхних этажей открывают форточки, чтобы не задохнуться, а на нижних этажах люди мерзнут в шерстяных носках», – заметил Александр Тыгин.

Такие ситуации возникают из-за нарушений в тепловом расчете дома, которые часто связаны с самостоятельной заменой отопительных приборов жильцами. Например, в одном из домов на улице Латышских Стрелков в Казани инспекторы обнаружили, что в разных квартирах установлены разные типы батарей: от современных биметаллических до старых чугунных. Это нарушает тепловой баланс, и тепло распределяется неравномерно.

«Если вы заменили чугунные батареи на биметаллические, увеличив количество секций, ваш сосед по стояку недополучает тепло, а на верхние этажи оно может вообще не дойти», — объяснил Александр Тыгин.

Он также отметил, что управляющие компании обязаны ежегодно проверять состояние отопительных приборов в каждой квартире, чтобы убедиться, что они соответствуют проекту. Однако часто этого не происходит, что приводит к проблемам. Отопительные приборы — это часть общедомового имущества, и собственники не имеют права самостоятельно менять их без согласования. «Если бы батареи были вашей личной собственностью, мы бы не меняли их в рамках капремонта», — подчеркнул начальник ГЖИ РТ.

Тыгин напомнил, что ответственность за комфорт в доме лежит как на управляющих компаниях, так и на собственниках.

«Если вы заметили, что в квартире слишком жарко или холодно, обратитесь в управляющую компанию. Но помните, что ваши действия, такие как замена батарей или перепланировка, тоже влияют на общую ситуацию», – подытожил он.

Многие татарстанцы жалуются на высокие коммунальные платежи Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Квитанция — это то, на что мы можем влиять»

Многие татарстанцы также жалуются на высокие коммунальные платежи, аналогичный вопрос поступил начальнику ГЖИ и в рамках прямого эфира. Тыгин заметил, что важно понимать, как формируются эти суммы. «Собственник может и должен контролировать правильность начислений. Если возникают сомнения, первое, что нужно сделать, — обратиться в управляющую компанию за разъяснениями», – сказал он.

Квитанция — это не просто цифры, а отражение реального потребления и качества услуг. «В квитанции нет мелочей. Важно проверять, как зафиксировано потребление, приняты ли показания приборов учета и правильно ли начислены услуги, например, за вывоз мусора», – заметил Александр Тыгин. Он также рекомендовал соседям сдавать показания счетчиков организованно, в один день, чтобы избежать расхождений в общедомовых расчетах.

За последний год количество жалоб на начисления в Татарстане снизилось на 18%. Это, по словам инспектора, связано с улучшением работы управляющих компаний и повышением информированности жителей. «Мы анализируем каждое обращение. Например, в январе-феврале было много жалоб на высокие счета, но в большинстве случаев начисления оказались корректными», — говорит Тыгин. Однако если житель не согласен с расчетами, он может обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру для проверки.

Для экономии на коммунальных платежах важно использовать все доступные возможности. «Если вы уезжаете на дачу или в другой город, заранее подготовьте документы, подтверждающие ваше отсутствие, чтобы получить перерасчет за услуги, например, за вывоз мусора», — посоветовал Тыгин. Он также напомнил, что некачественные услуги, такие как недостаточно горячая вода, должны оплачиваться по сниженному тарифу.

«Квитанция — это то, на что мы можем влиять. Чем грамотнее мы подходим к этому вопросу, тем лучше работают ресурсоснабжающие организации и управляющие компании», – заключил глава ГЖИ РТ.

В Татарстане продолжается реализация программы капитального ремонта домов Фото: © «Татар-информ»

«Логика «мы пойдем к мэрии, и они нам помогут» не работает»

В Татарстане продолжается реализация программы капитального ремонта домов. Одной из ключевых проблем в ее системе является отсутствие контроля за использованием средств, накопленных на спецсчетах, заметил инспектор.

«Сегодня почти весь жилой фонд республики ведет накопления, но нас беспокоит, что многие дома, заявившие о спецсчетах, фактически не имеют на них средств», — сказал Александр Тыгин.

В некоторых случаях ТСЖ годами не начисляют взносы, что создает риски для будущего ремонта. Например, если лифт выйдет из строя, а на спецсчете нет денег, жители окажутся в сложной ситуации. Еще одна проблема – нецелевое использование средств. Например, деньги тратятся на покрытие долгов за отопление, оплату услуг юристов или даже зарплаты управляющих. Такие действия незаконны, и инспекция активно борется с этим, выдавая предписания и обращаясь в суд. Однако жители зачастую не интересуются, куда идут их деньги, что усугубляет ситуацию.

Тыгин подчеркнул, что даже если средства используются на нужды дома, это не всегда соответствует понятию капитального ремонта: «Часто это текущий ремонт, который выгоден жителям сиюминутно, но не решает долгосрочных задач».

Жители могут контролировать использование средств через общие собрания, но, как отметил Тыгин, «абсолютная индифферентность собственников — это серьезная проблема». Из тысяч домов лишь единицы обращаются в инспекцию с жалобами. «Мы проверили около 50 таких обращений и почти везде выявили нарушения», — посетовал он. Главный государственный жилищный инспектор РТ также призвал жителей активнее участвовать в управлении домом и контролировать накопления на спецсчетах.

«Когда встанет лифт, а у вас спецсчета нет, либо на нем нет денег, что вы будете делать? Нет, что делать, понятно. Возьмем транспаранты и пойдем к мэрии. Эти-то ребята обязаны нам лифт поставить. Логика ведь такая? Но она законом не поддерживается. Поэтому вы окажетесь один на один с проблемой», – заключил Александр Тыгин.