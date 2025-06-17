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Общество 17 июня 2025 11:48

Тыгин: «УК должны отрабатывать те немалые деньги, которые получают»

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Главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин сегодня в прямом эфире напомнил жителям республики о важности соблюдения процедуры при подаче жалоб и обращений. Он призвал граждан сначала направлять претензии в свою управляющую компанию, и только в случае отсутствия реакции обращаться в жилищную инспекцию.

«Есть электронная почта, не надо никуда ездить. Приложите фотографии. Мы всегда просим только одно – соблюдайте преюдицию. Обязательно обратитесь с этой претензией в свою управляющую компанию. Это принципиально важно, пусть в конце будет оговорка: «Если не исправите или не посчитаете нужным отреагировать, будем обращаться в жилинспекцию». И действительно, если реакции не будет, нам будет очень интересно. Это правда», – отметил Тыгин.

Он напомнил, что инспекции жилищного надзора работают во всех крупных городах Татарстана, включая Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Заинск. По словам Тыгина, за прошлый год в Государственную жилищную инспекцию РТ поступило около 25 тысяч обращений и жалоб от граждан.

«Я искренне верю, что управляющие компании должны отрабатывать те деньги, которые они получают. Это – немалые деньги. Давайте остановим на улице любого человека и спросим: за ЖКХ платите много или мало? Все скажут, что много. Ни у кого нет ощущения, что мы платим мало. А ведь в детали вникать не у каждого хватает математических способностей или аналитического мышления», – добавил он.

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#управляющая компания #тыгин александр #Госжилинспекция РТ
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