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Общество 19 сентября 2024 13:30

Госжилинспекция Татарстана назвала сроки начала отопительного сезона

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Госжилинспекция Татарстана назвала сроки начала отопительного сезона
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По статистике в срок с 5 до 10 октября в Татарстане обычно начинается отопительный сезон. Об этом сообщил сегодня начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Для Госжилинспекции Татарстана сейчас самым главным является готовность жилого фонда к зиме. Зима будет. По статистике от 5 до 10 октября, в разных районах по-разному, но примерно в этот период начнется отопительный сезон», — сказал он.

Спикер отметил, что согласно отчетам и статистическим данным, жилой фонд республики готов к зиме. Но на практике это не всегда так.

«Статистическая картина прекрасна, по ней наш жилой фонд готов. Но основное свойство инспектора — сомнение и недоверие. Мы проверили на сегодня почти 700 домов, и почти в каждом из них находим какие-то нарушения. Более чем в 100 случаях были вынуждены принимать административные меры. Это говорит о том, что примерно в 15% жилого фонда мы увидели серьезные нарушения», — отметил Тыгин.

#отопительный сезон #александр тыгин #Госжилинспекция РТ
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