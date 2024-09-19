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Общество 19 сентября 2024 14:26

Госжилинспекция Татарстана рассказала, как изменились жалобы людей за 10 лет

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За 2023 год Госжилинспекция Татарстана получила 30 тыс. вопросов, которые содержались в 17 тыс. обращений. За первое полугодие 2024 года вопросов поступило еще больше. Об этом сообщил сегодня начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире «Татарстан онлайн».

По словам спикера, за прошедшие десять лет изменился характер жалоб от населения.

«Это стали совершенно другие жалобы. Раньше это было протекание кровли, отсутствие ресурсов, состояние жилого фонда. Прошло время, огромные деньги вложены в капитальный ремонт. Ежегодно 10 млрд рублей вкладывается во дворы, например», отметил Тыгин.

Сейчас татарстанцев больше волнует вопрос начислений платы за ЖКУ. «Почти 5 тыс. обращений мы получили в прошлом году по начислениям, по 1% из них выявлены административные нарушения», — уточнил Тыгин.

Он пояснил, что УК и ТСЖ недостаточно хорошо объясняют людям, как они проводят начисления. В целом сфера ЖКХ всегда входит в топ-5 социальных проблем, резюмировал начальник Госжилинспекции РТ.

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#тыгин александр #Госжилинспекция РТ #ЖКХ
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