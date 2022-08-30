«Ты любишь Татарстан!»: Минниханов выложил необычный видеоролик ко Дню республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня сопроводил свое обычное утреннее приветствие поздравлением с праздником – Днем республики. К записи в своем телеграм-канале он прикрепил видеоролик, где под композицию со словами «Мы любим Татарстан!» перед зрителями предстают разные уголки республики с жителями разных национальностей.

Напомним, сегодня отмечается День Республики Татарстан и города Казани. В столице в честь праздника выступит группа Brainstorm, а вечером жители и гости города увидят праздничный салют. Подробнее о программе мероприятия на сегодняшний день можно прочитать в материале «Татар-информа».