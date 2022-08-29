Минниханов пригласил жителей Казани на Tat Cult Fest

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале пригласил жителей Казани на Tat Cult Fest, который состоится завтра, в День республики.

Президент РТ написал «Приходите!» и выложил посвященный предстоящему событию ролик. В нем запечатленные на видео эпизоды фестивалей прошлых лет дополнены видами Национальной библиотеки, которая примет Tat Cult Fest в этом году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фестиваль в этом году сменит место проведения и покажет на фасаде Нацбиблиотеки мультимедиашоу.

Tat Cult Fest начнется в 15 часов. Будут задействованы площадки перед и за библиотекой, выступят как уже полюбившиеся публике исполнители, так и новый дуэт Yummy Music Band с Алиной Шарипжановой.