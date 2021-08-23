На День республики в Казани выступит Brainstorm и прогремит салют

30 августа в День города и республики в Казани выступит группа Brainstorm. Что ждет жителей и гостей столицы Татарстана в день празднования, на деловой планерке рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Празднование в Казани начнется с торжественного собрания и чествования «Почетных граждан Казани» в Казанской Ратуше. В 9.30 на площади у Центра семьи «Казан» начнется мотофестиваль «Два Кремля». В программе запланированы мото-фристайл шоу, выступление группы «Хитобои». Затем участники сформированной колонной мотоциклов доедут до площади 1 Мая, посетят Казанский ипподром. «Мотопробег можно будет увидеть на центральных улицах города, в 15.00», — уточнил спикер.

Учреждениями образования в каждом районе запланированы праздничные мероприятия для детей с мастер-классами, спортивными соревнованиями, концертными программами в рамках проекта «Город детства». События под названием «Город детства» пройдут на территории перед Центром внешкольной работы на ул. Симонова, 12а; на площадке перед центром дошкольного образования «Заречье» на ул. Окольная, 23, а также в обновленном сквере на Авангардной, перед Детской академией на Пионерской, 10 и Горкинско-Ометьевском лесу. Начало мероприятий единое — в 10.00.

На площади перед театром Камала в 11.00 стартует республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар / Играй гармонь!». Праздник продолжится флешмобом гармонистов, который пройдет от театра Камала через улицу Баумана и поднимется к площади 1 Мая, где гармонисты сыграют полюбившиеся всем народные песни.

В 12.00 на набережной озера Кабан начнется фестиваль национального костюма «Милли кием». «Приглашаем поучаствовать в гуляниях в национальных костюмах», — отметил Азат Абзалов.

В 14.00 в самом сердце города — в Казанском Кремле начнется фестиваль городской культуры и искусств Tat Cult Fest, который представит актуальные направления в области современного искусства. Хедлайнерами заявлены АИГЕЛ, Ильдар Якубов, Elektro Hafiz и другие интересные исполнители.

В Старо-Татарской слободе на пешеходной улице Каюма Насыри праздничные мероприятия стартуют также в 14.00. Здесь пройдет фестиваль песенного и танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО «Казанское полотенце», участниками которого станут более 600 певцов и танцоров. Здесь же спектакль представит инклюзивная студия «Эмоция».

На Казанском ипподроме в 14.00 начнется конноспортивный праздник с захватывающими скачками и заездами на приз Президента Республики Татарстан. В программе также — яркая концертная программа и розыгрыш призов.

Вечерняя программа начнется с нового проекта «Голоса Казани», организованного мэрией Казани в рамках Года родных языков и народного единства.

«В 20.00 приглашаем жителей и гостей столицы к зданию городской мэрии. Здесь артисты казанских уличных театров и мимов из Санкт-Петербурга представят поэтический перфоманс. На балконах они прочтут произведения русских и татарских поэтов», — сказал докладчик.

А в 20.00 на берегу реки Казанки на площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» под управлением народного артиста России Александра Сладковского.

С 18.00 у Центра семьи «Казан» начнется большая праздничная программа, которая продлится до 22.00. Участниками программы станут известные исполнители — Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, группы Brainstorm и Cream Soda.

В 22.00 небо над акваторией Казанки озарят залпы салюта. «Это будет тандем пиротехнического зрелища и музыкального аккомпанемента. Лучшими точками просмотра станут набережная Кремля и Центр семьи „Казан“», — отметил Азат Абзалов.