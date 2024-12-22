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Телемарафон по итогам Года семьи: онлайн-трансляция
Стартовал телемарафон «С Новым годом семья!», посвященный итогам Года семьи. Программа продлится до 21:00. Трансляцию проводит телеканал ТНВ.
За следующие 12 часов в студии побывают свыше 50 музыкальных, спортивных и других семей из Татарстана. Так, одной из гостей станет семья, где 11 защитников Отечества, которые на данный момент служат в зоне спецоперации.
Помимо этого, зрители услышат интересные истории знакомства, а также станут «гостями» пары, которая прямо в прямом эфире отметит годовщину свадьбы.
Добавим, что, помимо взрослых, гостями программы станут 100 детей, самому младшему из которых всего шесть месяцев. Подробнее – в эфире.
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