Тутберидзе: Почему Валиева с сомнительным допинг-тестом была допущена до Олимпийских игр

Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, впервые прокомментировала допинговый скандал вокруг Олимпийской чемпионки в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы ни в коем случае не бросили спортсменку, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца.

Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допинг-тестом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотный план – ну, не знаю, или и то, и другое. Очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто и что решает, но надеюсь, что справедливость как-то восторжествует», – заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

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