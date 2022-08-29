Турнир по мини-футболу, заплыв и музфестиваль: как пройдет День Республики в Альметьевске

В Альметьевске День Республики Татарстан отпразднуют на шести площадках. О программе мероприятий рассказал телеканал «ЮВТ-24».



С самого утра начнутся приуроченные к празднику спортивные события. В 8 часов на стадионе «Алнас» пройдет турнир по мини-футболу между командами политических партий, представленных в городе. В спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» чуть позже, в 10 часов, состоится заплыв на дистанцию 30 километров.

На площадке Молодежного центра с 10 часов утра откроются выставки и интерактивные развлечения, заработают мастер-классы. Также запланированы флешмоб гармонистов «Играй, гармонь», музыкальный фестиваль творческих коллективов города и района «Пою тебе, республика моя» и выставка-продажа от Гильдии ремесленников.

В 11 часов в общественном центре «Алмет» по традиции состоится ежегодный вернисаж передвижной выставки-конкурса «Арт-Сабантуй». В полдень в парке «Здоровье» для юных жителей Альметьевска организуют увлекательную развлекательную программу и покажут кукольный спектакль «Гульчачак». А в 16 часов эстрадно-духовой оркестр НКЦ «Элмэт» приглашает всех в городской парк на свой праздничный концерт.

Ранее «Татар-информ» писал, как День республики отметят в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах.