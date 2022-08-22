Мотофестиваль, этноивенты и мэппинг-шоу: как Казань встретит 30 августа
Богатый микс праздничных событий ждет казанцев и гостей столицы Татарстана в День республики. Этнокультурные ивенты смешают с цифровым фестивалем, а вечерний салют прогремит под музыкальный аккомпанемент. Подготовку к празднику обсудили сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани.
«Мы благодарны нашим трудолюбивым жителям, этот праздник – для них»
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, свой день рождения столица республики (традиционно празднование Дня республики и Дня города совпадают, – прим. Т-и) будет встречать масштабными мероприятиями. Их организация требует максимальных усилий как со стороны исполкома города, так и администраций района. В то же время градоначальник напомнил о вкладе простых казанцев в развитие города.
«Выражаю нашу глубокую благодарность трудолюбивым жителям Казани, которые делают все и даже больше для того, чтобы каждый Казань становилась день еще лучше, комфортнее, чище, безопаснее. Чтобы наш город уверенно смотрел в завтрашний день», – обратился к жителям города Метшин.
Он отметил, что в преддверии праздника в татарстанской столице увеличивается поток туристов, желающих посетить город в его день рождения.
«Сегодня Казань знают не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Это результат труда наших трудолюбивых горожан, за что мы им благодарны. Этот праздник для них и в их честь», – резюмировал Метшин.
«Колонну байкеров можно будет увидеть на центральных улицах города»
С основным докладом о подготовке ко Дню города выступила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова. Она отметила, что предваряющие праздник события будут проходить на протяжении всех предстоящих дней в разных точках мегаполиса.
Например, 26 и 30 августа в разных городских локациях пройдут районные праздники. 25 августа в парке «Черное озеро» пройдет мероприятие в рамках проекта «Древо жизни», которое будет посвящено росту популярности родных языков и культур народов Поволжья.
«На площадке выступит многонациональная фолк-группа Zakaria, состоится диджей-сет на мордовские мелодии от Malsi Music. Хедлайнером станет этнографическая фольклорная студия Merema», – рассказала Сагитова.
Еще одним крупным ивентом в преддверии Дня города станет мотофестиваль «Два Кремля», который стартует 27 августа у Центра семьи «Казан». Гостей мероприятия будет ждать насыщенная программа с мастер-классами по вождению байка, выступлениями профессионалов-каскадеров с трюками.
«Колонну байкеров можно будет увидеть на центральных улицах города. Маршрут пройдет по улицам Кремлевская, Лобачевского, Вишневского, Амирхана и Сибгата Хакима», – резюмировала Гузель Сагитова.
Также вечером 27 августа у здания мэрии Казани пройдет литературно-музыкальный перформанс и мэппинг-шоу «Голоса Казани» – «Казан тавышлары». С балкона мэрии зрителям зачитают стихи ведущие актеры казанских театров на русском и татарском языках, действо будет сопровождаться световыми инсталляциями на стенах здания.
В автобусах Казани запустят аудиогид и плакаты с мемами на татарском и русском языках
Другим интересным проектом станет запуск уникальных событий на маршрутах общественного транспорта. Уже 30 августа сразу на четырех автобусных маршрутах Казани заработает новый историко-культурный аудиогид, который познакомит пассажиров с историческими фактами названий улиц, уникальными местами, городскими легендами и ландшафтом города.
«В рамках празднования Дня города и Дня республики 30 августа мэрия столицы запускает проект "Юллар. Казан", который включает в себя увлекательный историко-культурный аудиогид об истории города на татарском и русском языках и соответствующее оформление автобусов», – отметила Сагитова.
В проекте задействуют автобусы №2, 6, 90 и 91 – они имеют наиболее протяженные маршруты, которые охватывают разные части города. Помимо аудигида в них разместят креативные плакаты на русском и татарском языках с изображениями мемов, инфографикой про Татарстан. На каждом из маршрутов будут оформлены три автобуса.
Программа 30 августа: флешмоб в народных костюмах, цифровой фестиваль и салют под музыку
Еще более насыщенная развлекательная программа ждет казанцев и гостей города непосредственно в день праздника. По словам организаторов, она будет сочетать традиционную национальную тематику и современную цифровую культуру.
Праздничный день начнется с торжественного события в стенах городской Ратуши – здесь пройдет церемония чествования новых почетных граждан Казани. Кроме того, в сквере у Татарской государственной филармонии откроется памятник выдающемуся татарскому исполнителю Рашиду Вагапову.
«В парке Тысячелетия будет организован праздник цифровой культуры TatFuture. Мероприятия с использованием новых технологий пройдут с 11 утра до 22 часов вечера», — отметила Сагитова.
После полудня на площади перед театром Камала стартует большой гала-концерт фестиваля «Безнең заман», параллельно отсюда двинется флешмоб участников республиканского конкурса «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!». Артисты и музыканты в национальных костюмах пройдут по центру города до площади 1 Мая под мелодию гармони и курая.
«В 14 часов на набережной озера Кабан начнется фестиваль национального костюма „Милли кием“, а на пешеходной улице Каюма Насыри пройдет фестиваль народного песенно-танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО „Казан сөлгесе“ с участием более 600 певцов и танцоров. Здесь же покажут спектакль инклюзивной студии „Э-моция“», — поделилась планами Сагитова.
Не менее интересные события пройдут на площадке возле Национальной библиотеки РТ. В День города здесь состоится фестиваль Tat Cult, посвященный актуальным направлениям в современной культуре и искусстве.
Вечерняя программа праздника стартует в 18 часов в локации перед Дворцом земледельцев. Здесь откроется оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» с участием Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского и заслуженной артистки РФ Аиды Гарифуллиной.
Завершением праздника станет грандиозный салют над акваторией Казанки, который в этом году пройдет в уникальном формате: фейерверки будут звучать под музыкальный аккомпанемент.
«Поймав FM-волну 91,5 „Болгар радиосы“ или включив телеканал ТНВ, можно будет посмотреть фейерверк с музыкальным аккомпанементом», — резюмировала Гузель Сагитова.
Uma2rman и Ваня Дмитриенко станут хедлайнерами главного концерта
Ключевое концертное событие праздника пройдет на площадке у Центра семьи «Казан». Главными гостями станут известная российская группа Uma2rman и певец Ваня Дмитриенко. Помимо российских исполнителей казанцы смогут услышат популярные песни татарской эстрады.
«У Центра семьи „Казан“ с 17 часов начнется большая праздничная концертная программа, которая продлится до 22 часов. На сцену выйдут известные исполнители: Филюс Кагиров, группа Uma2rman и молодой исполнитель Ваня Дмитриенко», — заключила Гузель Сагитова.