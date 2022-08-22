Мотофестиваль, этноивенты и мэппинг-шоу: как Казань встретит 30 августа

Богатый микс праздничных событий ждет казанцев и гостей столицы Татарстана в День республики. Этнокультурные ивенты смешают с цифровым фестивалем, а вечерний салют прогремит под музыкальный аккомпанемент. Подготовку к празднику обсудили сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Ильсур Метшин: «Выражаю нашу глубокую благодарность трудолюбивым жителям Казани, которые делают все и даже больше для того, чтобы Казань каждый день становилась еще лучше» Фото: kzn.ru

«Мы благодарны нашим трудолюбивым жителям, этот праздник – для них»

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, свой день рождения столица республики (традиционно празднование Дня республики и Дня города совпадают, – прим. Т-и) будет встречать масштабными мероприятиями. Их организация требует максимальных усилий как со стороны исполкома города, так и администраций района. В то же время градоначальник напомнил о вкладе простых казанцев в развитие города.

«Выражаю нашу глубокую благодарность трудолюбивым жителям Казани, которые делают все и даже больше для того, чтобы каждый Казань становилась день еще лучше, комфортнее, чище, безопаснее. Чтобы наш город уверенно смотрел в завтрашний день», – обратился к жителям города Метшин.

В преддверии праздника в татарстанской столице увеличивается поток туристов, желающих посетить город в его день рождения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что в преддверии праздника в татарстанской столице увеличивается поток туристов, желающих посетить город в его день рождения.

«Сегодня Казань знают не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Это результат труда наших трудолюбивых горожан, за что мы им благодарны. Этот праздник для них и в их честь», – резюмировал Метшин.

Гузель Сагитова выступила с основным докладом о подготовке ко Дню города Фото: kzn.ru

«Колонну байкеров можно будет увидеть на центральных улицах города»

С основным докладом о подготовке ко Дню города выступила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова. Она отметила, что предваряющие праздник события будут проходить на протяжении всех предстоящих дней в разных точках мегаполиса.

Например, 26 и 30 августа в разных городских локациях пройдут районные праздники. 25 августа в парке «Черное озеро» пройдет мероприятие в рамках проекта «Древо жизни», которое будет посвящено росту популярности родных языков и культур народов Поволжья.

«На площадке выступит многонациональная фолк-группа Zakaria, состоится диджей-сет на мордовские мелодии от Malsi Music. Хедлайнером станет этнографическая фольклорная студия Merema», – рассказала Сагитова.

В преддверии Дня города 27 августа стартует мотофестиваль «Два Кремля». Гостей мероприятия будет ждать насыщенная программа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одним крупным ивентом в преддверии Дня города станет мотофестиваль «Два Кремля», который стартует 27 августа у Центра семьи «Казан». Гостей мероприятия будет ждать насыщенная программа с мастер-классами по вождению байка, выступлениями профессионалов-каскадеров с трюками.

«Колонну байкеров можно будет увидеть на центральных улицах города. Маршрут пройдет по улицам Кремлевская, Лобачевского, Вишневского, Амирхана и Сибгата Хакима», – резюмировала Гузель Сагитова.

Также вечером 27 августа у здания мэрии Казани пройдет литературно-музыкальный перформанс и мэппинг-шоу «Голоса Казани» – «Казан тавышлары». С балкона мэрии зрителям зачитают стихи ведущие актеры казанских театров на русском и татарском языках, действо будет сопровождаться световыми инсталляциями на стенах здания.

В автобусах Казани запустят аудиогид и плакаты с мемами на татарском и русском языках

Другим интересным проектом станет запуск уникальных событий на маршрутах общественного транспорта. Уже 30 августа сразу на четырех автобусных маршрутах Казани заработает новый историко-культурный аудиогид, который познакомит пассажиров с историческими фактами названий улиц, уникальными местами, городскими легендами и ландшафтом города.

«В рамках празднования Дня города и Дня республики 30 августа мэрия столицы запускает проект "Юллар. Казан", который включает в себя увлекательный историко-культурный аудиогид об истории города на татарском и русском языках и соответствующее оформление автобусов», – отметила Сагитова.

В проекте задействуют автобусы №2, 6, 90 и 91 – они имеют наиболее протяженные маршруты, которые охватывают разные части города. Помимо аудигида в них разместят креативные плакаты на русском и татарском языках с изображениями мемов, инфографикой про Татарстан. На каждом из маршрутов будут оформлены три автобуса.

В 14 часов на набережной озера Кабан начнется фестиваль национального костюма „Милли кием“ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Программа 30 августа: флешмоб в народных костюмах, цифровой фестиваль и салют под музыку

Еще более насыщенная развлекательная программа ждет казанцев и гостей города непосредственно в день праздника. По словам организаторов, она будет сочетать традиционную национальную тематику и современную цифровую культуру.

Праздничный день начнется с торжественного события в стенах городской Ратуши – здесь пройдет церемония чествования новых почетных граждан Казани. Кроме того, в сквере у Татарской государственной филармонии откроется памятник выдающемуся татарскому исполнителю Рашиду Вагапову.

«В парке Тысячелетия будет организован праздник цифровой культуры TatFuture. Мероприятия с использованием новых технологий пройдут с 11 утра до 22 часов вечера», — отметила Сагитова.

После полудня на площади перед театром Камала стартует большой гала-концерт фестиваля «Безнең заман», параллельно отсюда двинется флешмоб участников республиканского конкурса «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!». Артисты и музыканты в национальных костюмах пройдут по центру города до площади 1 Мая под мелодию гармони и курая.

«В 14 часов на набережной озера Кабан начнется фестиваль национального костюма „Милли кием“, а на пешеходной улице Каюма Насыри пройдет фестиваль народного песенно-танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО „Казан сөлгесе“ с участием более 600 певцов и танцоров. Здесь же покажут спектакль инклюзивной студии „Э-моция“», — поделилась планами Сагитова.

Грандиозный салют над акваторией Казанки станет завершением праздника: фейерверки будут звучать под музыкальный аккомпанемент Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не менее интересные события пройдут на площадке возле Национальной библиотеки РТ. В День города здесь состоится фестиваль Tat Cult, посвященный актуальным направлениям в современной культуре и искусстве.

Вечерняя программа праздника стартует в 18 часов в локации перед Дворцом земледельцев. Здесь откроется оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» с участием Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского и заслуженной артистки РФ Аиды Гарифуллиной.

Завершением праздника станет грандиозный салют над акваторией Казанки, который в этом году пройдет в уникальном формате: фейерверки будут звучать под музыкальный аккомпанемент.

«Поймав FM-волну 91,5 „Болгар радиосы“ или включив телеканал ТНВ, можно будет посмотреть фейерверк с музыкальным аккомпанементом», — резюмировала Гузель Сагитова.

Главными гостями концерта станут известная российская группа Uma2rman и певец Ваня Дмитриенко Фото: umaturman.com

Uma2rman и Ваня Дмитриенко станут хедлайнерами главного концерта

Ключевое концертное событие праздника пройдет на площадке у Центра семьи «Казан». Главными гостями станут известная российская группа Uma2rman и певец Ваня Дмитриенко. Помимо российских исполнителей казанцы смогут услышат популярные песни татарской эстрады.

«У Центра семьи „Казан“ с 17 часов начнется большая праздничная концертная программа, которая продлится до 22 часов. На сцену выйдут известные исполнители: Филюс Кагиров, группа Uma2rman и молодой исполнитель Ваня Дмитриенко», — заключила Гузель Сагитова.