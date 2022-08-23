IOWA, Иркэ и салют: Челны представили полную программу ко Дню республики

На Дне культуры Республики Татарстан в Набережных Челнах на майдане парка «Прибрежный» выступит заслуженная артистка РТ Иркэ, поп-группа IOWA и вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй, песня». Также гостям покажут театрализированную постановку «Любимый Татарстан». Праздничный концерт начнется в 17:00. Программу мероприятий представила мэрия города.

Праздничные мероприятия начнутся с 10:00 на проспекте Х.Туфана. Здесь представят выставку объемных цветочных композиции, будет организована ярмарка-продажа растений. На проспекте пройдет всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов и прикладного искусства «Город мастеров».

В 11:00 на ипподроме стартуют конноспортивные соревнования и соревнования по борьбе куреш, а также концерт «Процветай, мой Татарстан!». В это же время на бульваре Энтузиастов представят выставку репродукций художников Татарстана и проведут экскурсию «Древо жизни Ильдара Ханова» (она начнется в 12:00 и в 13:00).

В 12:00 в парке культуры и отдыха поселка ГЭС начнется праздничная программа «В объятьях Родины моей!». В 13:00 на площадь перед майданом парка «Прибрежный» состоится концерт «Татарстан – земля мира и добра».

В 14:00 джазовый ансамбль «Визит» на набережной им. Габдуллы Тукая выступит с программой «Татарстан – минем Республикам». А в 16:00 в парке культуры и отдыха «Победа» стартует праздничная программа «Цвети, мой Татарстан».

Завершится программа праздничным салютом. Он начнется в 21:00.

Ранее «Татар-информ» писал о том, как 30 августа встретит Казань. О богатом миксе праздничных событий, которые пройдут в столице Татарстана, читайте здесь.