Туристов заманили, а жить негде: почему в Казани взлетели цены на посуточную аренду

Казань этим летом оказалась на четвертом месте среди городов России по востребованности у путешественников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань на четвертом месте после Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи

Казань этим летом оказалась на четвертом месте среди городов России по востребованности у путешественников посуточной аренды жилья. По информации сервиса OneTwoTrip, на столицу Татарстана пришлось 3,4% от общего числа отельных бронирований. Наиболее популярным среди внутренних направлений стала Москва, на втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьей позиции – Сочи.

Также Казань попала в тройку российских городов, отели в которых туристы бронировали в последний момент. Непосредственно перед поездкой туристы бронируют отели в половине случаев. Большая часть спонтанных заказов пришлась на Москву, Санкт-Петербург и Казань. Также в списке оказались Адлер, Екатеринбург, Краснодар и другие.

По исследованиям сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», в среднем туристы в Казани бронируют жилье на трое суток и тратят на аренду в среднем 13,5 тыс. рублей – по 4,5 тыс. рублей за сутки.

Ряд гостей столицы республики столкнулись с отсутствием мест в отелях и гостиницах и возросшей ценой на суточное жилье в квартирах Фото: © «Татар-информ»

«Туристы пытались забронировать гостиницу – мест нет»

В этом году в столицу республики приезжали целыми семьями из Оренбурга, Новосибирска, Челябинска, Сочи и других городов России. Ряд гостей столицы республики столкнулись с отсутствием мест в отелях и гостиницах и возросшей ценой на суточное жилье в квартирах. При этом и в сентябре наплыв туристов продолжится, забронировать гостиницу будет проблематично, говорит исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова.

«Очень часто за это лето я получала запросы „помоги разместить“. Туристы пытались забронировать гостиницу, мест нет. Я всегда максимально стараюсь найти возможности, чтобы устроить людей. Однако в этом году с 29 июля по 3 августа в Казани проходили мероприятия, было очень тяжело заселить людей», — рассказала собеседница агентства.

Одним своим знакомым Галина Шарафутдинова помогла разместиться в хостеле. По ее мнению, сейчас этот сегмент жилья очень хорошо развивается на рынке. Туристы могут жить не только в общих номерах, но и в двухместных.

«Уровень сейчас очень хороший. Наши предприниматели делают все, чтобы хостелы стали хорошим стимулом для заселения. Мои гости были рады, что остались не на улице, а оказались в хорошем хостеле в центре города», — отметила она.

Галина Шарафутдинова: «Наши предприниматели делают все, чтобы хостелы стали хорошим стимулом для заселения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также этим летом очень много людей предпочитали заселяться в частные квартиры. Но если говорить о качественном оказании услуг, рынок, который не контролируется, не может гарантировать качество, считает собеседница агентства.

Выходом в данной ситуации может стать появление новых отелей и гостиниц в столице Татарстана, убеждена Галина Шарафутдинова.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов накануне на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил, что в этом году ожидается приезд в республику более 4 млн путешественников.

Шарафутдинова в беседе с «Татар-информом» отметила, что поток туристов однозначно будет расти. В 2024 году ожидается еще больший наплыв гостей. Так, например, в Казани на будущий год пройдут масштабные мероприятия, одно из них – саммит БРИКС в октябре 2024 года.

«Мы только за то, чтобы туристы „прирастали“. По уровню отели и гостиницы должны быть как пяти-, так и четырехзвездочные. Ниже трех звезд гостиницы нет смысла строить. Основным спросом у гостей пользуются три и четыре звезды», — поделилась наблюдениями эксперт.

Аренда посуточных квартир в Казани — достаточно закрытый серый рынок, и полноценный анализ провести сложно, как и вычислить количество квартир, которые сдаются в аренду Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Им сказали: „Мест нет“»

Руководитель Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев солидарен с мнением Галины Шарафутдиновой. Он подчеркнул, что в этом году Казань вышла на четвертое место у путешественников по востребованности среди городов России. И задачу с размещением гостей можно решить только одним способом: увеличивать количество площадей — строить новые гостиницы, хостелы, расширять квартирный фонд, который сдается в аренду.

«Количество путешественников действительно выросло. А чтобы вы понимали, насколько, у нас в центре города есть один дом, в котором половина квартир сдается посуточно. И когда мои друзья приезжают, я всегда им рекомендую именно это место, потому что там много квартир, у него выгодное расположение и недорогая цена. А этим летом мои знакомые не смогли заселиться туда. Причем бронировать места они стали заблаговременно. Им сказали: „Мест нет“. И это были не праздничные дни, а рядовые, хоть и жаркие, будни. Объем туристов в Казани просто колоссальный», — рассказал собеседник агентства.

Андрей Савельев: «Количество путешественников действительно выросло. Объем туристов в Казани просто колоссальный» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также он заметил, что аренда посуточных квартир в Казани — достаточно закрытый серый рынок и полноценный анализ провести сложно, как и вычислить количество квартир, которые сдаются в аренду.

Однако в последнее время данный вопрос стал «раскрываться», собственники «посуточных» квартир стали регистрироваться как самозанятые и работать официально.

«Этот процент существенно растет. Я считаю это большим плюсом», — резюмировал эксперт.