Казань вошла в пятерку самых востребованных городов РФ для летнего отдыха

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана летом 2023 года оказалась на четвертом месте среди городов России по востребованности у путешественников. Об этом со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip информирует пресс-служба мэрии Казани.

По информации сервиса, на столицу РТ пришлось 3,4% от общего числа отельных бронирований. Наиболее популярным среди внутренних направлений стала Москва, на которую пришлось 21,7% бронирований.

На втором месте оказался Санкт-Петербург с 16,9% бронирований. На третьей позиции разместился Сочи (5,7% бронирований).

В целом этим летом жители России предпочитали отдыхать в своей стране, констатирует сервис.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-3 городов России, куда туристы совершают спонтанные поездки.