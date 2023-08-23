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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в пятерку самых востребованных городов РФ для летнего отдыха
Столица Татарстана летом 2023 года оказалась на четвертом месте среди городов России по востребованности у путешественников. Об этом со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip информирует пресс-служба мэрии Казани.
По информации сервиса, на столицу РТ пришлось 3,4% от общего числа отельных бронирований. Наиболее популярным среди внутренних направлений стала Москва, на которую пришлось 21,7% бронирований.
На втором месте оказался Санкт-Петербург с 16,9% бронирований. На третьей позиции разместился Сочи (5,7% бронирований).
В целом этим летом жители России предпочитали отдыхать в своей стране, констатирует сервис.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-3 городов России, куда туристы совершают спонтанные поездки.
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