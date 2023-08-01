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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-3 городов России, куда туристы совершают спонтанные поездки
Казань вошла в топ-3 российских городов, отели в которых туристы бронировали в последний момент. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на исследование OneTwoTrip, которое имеется в их распоряжении.
Согласно данным, непосредственно перед поездкой туристы бронируют отели в половине случаев — 50,5%.
Большая часть спонтанных заказов пришлась на Москву (почти четверть), Санкт-Петербург (14,2%) и Казань (3%). Также в списке оказались Адлер, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону Нижний Новгород, Сочи и Новосибирск.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ направлений для речных путешествий из Москвы.
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