Туристов начнут пускать в Спасскую башню Казанского Кремля после ее осмотра Миннихановым

Реставрация Спасской башни Казанского Кремля подходит к финалу. Знаковый объект, символ города готовят к открытию для посещения казанцами и туристами уже в конце августа – начале сентября.

«Мы ориентируемся на осень 2023 года. Точные сроки работы музея и смотровой площадки на Спасской башне мы пока не можем озвучивать, потому что пока работы еще ведутся, ближе к делу будем анонсировать. Но есть вероятность, что первые туристы смогут увидеть отреставрированную Спасскую башню в День Республики Татарстан, 30 августа, или близко к этой дате», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Ко Дню города Казани и Республики Татарстан, по информации информагентства, запланировано посещение Спасской башни Казанского Кремля Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Как ранее сообщал «Татар-информ», в марте 2022 года Минниханов осматривал Спасскую башню Казанского Кремля, где тогда начинались реставрационные работы.

Первоочередные, противоаварийные, работы позволили выявить, напомним, исходные параметры надвратной церкви Спасской башни, которая с течением веков также перестраивалась, расширяясь. Спасской, отметим, башня называется потому, что в прежние времена над ее въездными воротами располагалась икона Спасителя – Христа. Реставраторы проекта подчеркивали в интервью «Татар-информу», что мечтают о том, чтобы церковная стена со старинной кладкой была лишь укреплена обмазкой и не покрывалась штукатуркой. Это позволило бы закрепить старинную кладку и при этом демонстрировать посетителям первоначальную подлинную структуру белого камня.

После реставрации в Спасской башне откроется музей истории Казанского Кремля как древней крепости (будут отражены вехи его строительства и преобразований), на верхнем ярусе в теплый сезон будет работать смотровая площадка. Выход на гульбище, подчеркнули в музее-заповеднике, будет закрыт. Попасть в Спасскую башню можно будет по входному билету.

«350 рублей – это ориентировочная стоимость. Окончательная стоимость будет известна после того, как утвердим, подпишем прейскурант. График работы музея Спасской башни будет таким же, как и у остальных музеев Казанского Кремля: с 10 до 18, по пятницам: с 11 до 20 часов», – сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Предполагается, что стоимость для льготных категорий посетителей будет меньше, а купить билет в Спасскую башню можно будет на сайте и в кассе Казанского Кремля, в том числе по «Пушкинской карте».