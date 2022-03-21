Рустам Минниханов осмотрел Спасскую башню Казанского Кремля, где началась реставрация

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел Спасскую башню Казанского Кремля, где в феврале стартовали реставрационные работы. Один из символов города, его визитная карточка проходит сейчас стадию проектно-изыскательских работ. Над новым приспособлением главных въездных ворот крепости в ближайшее время будут размышлять архитекторы и Министерство культуры РТ.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В осмотре памятника архитектуры, который, напомним, как часть всего Казанского Кремля является объектом ЮНЕСКО приняли участие также помощник Президента РТ Олеся Балтусова и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Преображение внешнего облика мы хотим завершить уже в апреле. А дальше, возможно, уже к концу года башня сможет принимать посетителей», — сказала «Татар-информу» Ирада Аюпова.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова отметила, что сделать башню функциональной и доступной для туристов — одна из главных задач. Но это требует предварительного внимательного изучения ее состояния и просчитывания допустимой нагрузки.