Опускная решетка врат, колокол царства Ивана IV: реставрация откроет тайны Спасской башни

Первые преображения одного из символов Казани горожане и гости столицы смогут увидеть ко Дню республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обновление парадной въездной башни Казанского Кремля – долгожданное событие. Реставраторы подчеркивают: пока начались только лишь противоаварийные работы. Но интерес жителей Казани к будущему Спасской башни огромен: станет ли она доступной для горожан и туристов, что видно окрест с колокольни и какие секреты таит постройка, возведение которой датируется царствованием Ивана Грозного? На эти вопросы искала ответы и корреспондент «Татар-информа», поднявшись на Спасскую башню Казанского Кремля в сопровождении специалистов в области реставрации.

«Какое-то время в самой башне был архив, на втором этаже – МИД»

До старта противоаварийных работ, которые начались в феврале, на первом ярусе Спасской башни Казанского Кремля размещались кассы для туристических и экскурсионных групп, а также служебные помещения для гидов. Сейчас они перенесены в первый подъезд отреставрированного здания Присутственных мест на территории музея-заповедника. Помещения верхних ярусов башни и трехэтажной пристройки слева от нее пустовали уже много лет и пришли в плачевное состояние, а в советское время здесь располагались административные кабинеты.

«В Великую Отечественную войну здесь даже люди жили, после войны какое-то время в самой башне был архив, на втором этаже – МИД», – рассказала руководитель мастерской реставрации института «Татинвестгражданпроект», архитектор-реставратор I категории Гузель Исхакова.

В 2017–2018 годах в Спасской башне начали расчищать помещения, разбирать стены Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2017–2018 годах в Спасской башне начали расчищать помещения, разбирать стены. К тому времени проект реставрации был разработан известным архитектором-реставратором Светланой Мамлеевой. Но работы в полную силу так и не были осуществлены. В прошлом году на жуткое внутреннее состояние башни, прогнившие доски пола на ее ярусах и падающую на голову дранку обратила внимание в соцсети казанский экскурсовод Нелла Якушкова, сопроводив пост фото.

Вероятно, мало кто обращал внимание, но слева от внешней стороны Спасской башни есть трехэтажный корпус. Он появился намного позже возведения Казанского Кремля в XVI веке и формировался, как установили реставраторы, постепенно – в три этапа. Здесь и размещался МИД. А поскольку пристрой примыкает к Спасской башне (оттого и не особо заметен обывателю), ради его строительства каждый раз приходилось разбирать часть оборонительной стены крепости.

Одно из самых интересных мест этой пристройки – потолочные своды Монье над лестницей на уровне верхнего этажа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый раз при пристройке очередного фрагмента разбирался участок крепостной стены. Последней пристраивалась лестница. Одно из самых интересных мест этой пристройки – потолочные своды Монье над лестницей на уровне верхнего этажа. Их придумал французский архитектор, по чьей фамилии такие потолки и назвали, они начали применяться с начала XIX века. В более поздних строениях обычно их уже не применяли, но в данном случае прибегли почему-то именно к этой технологии в начале ХХ века», – акцентировал технический специалист генерального подрядчика Дмитрий Коротков.

Исторически же Спасская башня, входящая в комплекс крепости Казанского Кремля – объекта ЮНЕСКО, была построена в 1556–1562 годах псковскими мастерами под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя. Она всегда служила парадным въездом в старинную крепость. Исходно, в XVI веке, башня была двухъярусной кубической постройкой с дозорной вышкой. Над проездными воротами располагалась икона Спаса Нерукотворного (то есть Спасителя – Иисуса Христа), откуда и появилось название башни. В то время перед воротами башни был ров, через который перекидывали деревянный мост.

Обновят и часовой механизм, и сами циферблаты Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бойница и опускная решетка въездных ворот

По счастью, административная пристройка к башне сохранила пусть небольшой, но подлинный фрагмент оборонительной крепостной стены – той самой, которую постепенно разбирали для возведения чиновничьего корпуса. Эта часть стены хорошо отличима изнутри первого этажа по характерной белокаменной кладке XVI века и заложенной, но сохранившейся бойнице. Фрагмент вошел в конструкцию позднейшей пристройки неизмененным.

«Бойница располагалась на улице, а в Спасской башне была камера, где находились пушки, ядра. Это бойница нижнего боя, из которой шел прострел между Спасской башней и Юго-Западной башней. Этот фрагмент крепостной стены с кладкой XVI века, бойницей мы предлагаем отреставрировать, но оставить в аутентичном виде», – подчеркнула Гузель Исхакова.

Подлинный фрагмент оборонительной крепостной стены хорошо отличим изнутри первого этажа по характерной белокаменной кладке XVI века и заложенной, но сохранившейся бойнице Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще вместе с архитектором Светланой Мамлеевой, много лет занимавшейся реставрацией Казанского Кремля, по аналогам построек псковских мастеров была выполнена визуальная реконструкция облика Спасской башни с надвратной церковью в XVI веке. Тогда башня была не такой высокой, нижняя часть, как и сейчас, каменная, а верхняя – деревянная.

«Темные балки перекрытия, которые видны сейчас, – подлинные, светлые – реставрационные протезы. Старинные технологии полностью соблюдаются при реставрации. С многочисленными трещинами по стенам будут проводиться работы по усилению конструкций – вычинка и прокачка стен специальными реставрационными составами. Поскольку изначально здесь было печное отопление, видно в структуре стен почерневшие каналы подачи и выхода дымоходов на разные помещения. Эти каналы будут вычищены, обеззаражены специальными составами и будут, насколько возможно, использованы под современную вентиляцию», – рассказала начальник отдела реставрации Главного инвестиционно-строительного управления (ГИСУ) РТ Майя Морозова.

В XVI веке башня была не такой высокой, нижняя часть, как и сейчас, каменная, а верхняя – деревянная Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Противоаварийные работы выявили исходные параметры надвратной церкви Спасской башни, которая с течением веков также перестраивалась, расширяясь. Вскрыв пол, реставраторы установили ее первоначальные габариты – 11 на 6 метров. Стена, на которой сейчас три окна, была церковной стеной с момента постройки, но изначально здесь было лишь одно, центральное окно и к тому же арочной формы. В XIX веке по бокам от арочного пробили еще два прямоугольных окна и изменили под них форму исходного оконного проема, заложив его округлую верхнюю часть.

«Тогда здесь была уже гарнизонная церковь. Но подлинная белокаменная кладка XVI века сохранилась, и мы видим ее и сейчас. Мы планировали эту стену, принадлежащую первоначально надвратной церкви, отреставрировать и оставить в аутентичном виде», – отметила Гузель Исхакова.

Все реставраторы, добавила Майя Морозова, мечтают, чтобы церковная стена со старинной кладкой была лишь укреплена обмазкой и не покрывалась штукатуркой: это позволит закрепить кладку и в то же время демонстрировать посетителям первоначальную подлинную структуру белого камня. «Я думаю, что это получится», – оптимистично анонсировала Морозова.

Самое интересное здесь – щель, в которой располагалась подъемная решетка, так называемая герса Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Внимательный глаз заметит и белокаменные полы надвратной церкви, также датируемые XVI веком. Но самое интересное здесь – щель, в которой располагалась подъемная решетка, так называемая герса, знакомая многим по ассоциациям со средневековыми и сказочными замками. Реставраторы установили и место, где находилось бревно как часть подъемно-опускающего механизма герсы.

Реставраторы предлагают акцентировать фрагмент щели для герсы, музеефицировав его под стекло с подсветкой Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Подъемный механизм герсы располагался между надвратной церковью и Спасской башней (до того, как их объединили): бревно, рычаг и поднимали решетку. Но это был второй этап защиты казанской крепости. Изначально Спасская башня не была со сквозным проездом, изначально она была с Г-образным проездом, коленчатым (сквозной проезд побили в 1930-е, – прим. Т-и). Так что первый этап защиты располагался с восточной стороны башни – сейчас он находится напротив КПП. Там также есть (только сейчас заложена) арка и также были подъемная решетка, дубовые ворота. После поворота внутри Спасской башни был уже второй этап защиты – снова металлическая подъемная решетка, дубовые ворота. Внизу, под современным въездом в Казанский Кремль, до сих пор тоже можно видеть и щель, в которую опускалась решетка, и металлические массивные кочеты, на которых крепились дубовые ворота», – рассказала Гузель Исхакова.

Реставраторы, пояснила собеседница, предлагают акцентировать фрагмент щели для герсы, музеефицировав его под стекло с подсветкой: тогда будет виден и белокаменный пол XVI века, и само уникальное местоположение средневекового механизма защиты и обороны крепости. Кроме того, по словам Исхаковой, возможно выполнить имитацию и самой герсы: проходящим снизу будет видно, что решетка приподнята, смотрящим сверху на музеефицированный фрагмент будет видеться, что она приспущена. Восточные ворота башни, где располагалась первая подобная крепостная решетка, реставраторы предлагают снова сделать проходными.

Колокол, как выяснилось совсем недавно, ровесник царствования Ивана Грозного Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Колокол, отлитый при Иване Грозном

На колокольне Спасской башни помимо потрясающих видов на Казань уже сейчас будущих посетителей поджидают как минимум два удивительных артефакта.

Колокол, как выяснилось совсем недавно, ровесник царствования Ивана Грозного. На верхней внешней его части имеется надпись, что отлит он был в 1580 году, правда, для Спасо-Преображенского монастыря, который тогда существовал на территории Казанского Кремля. А когда разрушали монастырь в 1929 году, колокол перенесли в Спасскую башню. Сегодня это установлено документально. Звонит старинный набат не посредством язычка, как позднейшие его собратья, а от ударов бокового молоточка, который также смогут увидеть в будущем казанцы и туристы.

С колокольни Спасской башни открываются потрясающие виды на Казань Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Отсюда открывается фантастический вид! И, думаю, 99,9% жителей самой Казани на Спасской башне никогда не были. По проекту приспособления сюда предлагается вывести винтовую лестницу, расширив имеющийся проем в куполе нижнего яруса, и организовать выход туристов на обходные гульбища звона в теплый сезон. Пока же необходимо укрепить ярус, выполнить его гидроизоляцию. На каждой грани яруса можно увидеть так называемый водомёт – небольшую канавку в каменном желобе. Такие в старину делали для отведения воды, и мы видим, что эти водомёты также выполнены из белого камня. В советское время ярус звона для гидроизоляции застелили мягким материалом, который со своей задачей справлялся, как видим, плохо. С началом реставрации, полагаю, здесь откроется подлинный, белокаменный, как и водомёты, пол», – предположил Дмитрий Коротков.

Второй удивительный артефакт колокольни – боевое ядро. Когда и как оно сюда попало, никто сказать не может, но снаряд сродни тем, что представлены в Пушечном дворе Казанского Кремля. По оценке Дмитрия Короткова, весит это ядро с полцентнера. Правда, дождется ли оно на колокольне туристов, тоже неизвестно – возможно, и его перенесут в Музей Пушечного двора.

Второй удивительный артефакт колокольни – боевое ядро Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

С помощью технологии мягкого бластинга почистят поверхности стен Спасской башни, затем с помощью специальных растворов укрепят кладку и сохранят рельеф кладки, чтобы подчеркнуть рельеф и структуру белокаменной крепости. Обновят и часовой механизм, и сами циферблаты, восстановят малиновый звон.

«Сейчас идут только противоаварийные работы: укрепление фундаментов, стен, перекрытий, реставрация фасадов и ремонт кровли, которая протекала. Одновременно Министерством культуры РТ совместно с Музеем-заповедником «Казанский Кремль» разрабатывается проект экспозиции. А это не только зал, не только сам музей, это еще и сотрудники, которые будут здесь работать. От количества человек зависит, сколько санузлов, сколько электрики, какова площадь экспозиции. Есть еще и часы на башне, и звезда, мы до нее е дошли пока – не знаем, что там будет и в каком она состоянии. До 30 августа планируется провести реставрационные работы со шпилем Спасской башни. Циферблат останется таким же, как мы сейчас его видим, оборудование малинового звона и механизм часов будут также отреставрированы, но они к ближайшему 30 августа готовы пока ещё не будут. Надо еще найти узких специалистов для этого», – подытожила Майя Морозова.