Турецкий художник Рашит Алтун везет в Казань полсотни полотен, чтобы показать «чистилище»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 6 июня откроется выставка «Сначала» турецкого художника Рашита Алтуна. Около полусотни живописных полотен представят серию «Чистилище», отсылающую к библейским мотивам и заставляющую в то же время искать и видеть параллели с современным миром. Особенность работ – они написаны словно взглядом сверху, с высоты облаков.

Фото: ГМИИ РТ

«Выставка займет зал на втором этаже по соседству с графикой Сальвадора Дали и VR-залом, где у нас до осени размещается бесплатный для посещения мультимедийный проект “Урман”. Произведения Алтуна в основном среднего размера, хотя есть и более масштабные – до метра в ширину. О том, как христианская тематика появилась в картинах, сам автор сможет рассказать на вернисаже, на который он специально приедет из Турции», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

В Казани выставка станет первым персональным проектом Рашита Алтуна в России, хотя работы его уже экспонировались прежде в США, Франции, Польше и других странах. Впрочем, несколько картин художника казанцы и гости столицы Татарстана уже могли видеть несколько лет назад в составе сборной выставки – «Анатолийский бриз» одиннадцати мастеров кисти из Турции представил осенью 2021 года Центр «Эрмитаж-Казань».

Фото: ГМИИ РТ

Рашит Алтун родом из Измира, третьего по величине города Турции, творит в мастерской в провинции Эскишехир. Окончив отделение преподавания изобразительного искусства педагогического факультета Анатолийского университета в 2001 году, в Казань художник приедет с багажом одиннадцати персональных выставок и десяти наград, в том числе с наградой Союза искусств провинции Эскишехир, а также в конкурсе картин Юнус Эмре, конкурсе скульптур Жокей-клуба Турции, конкурсе скульптур Фонда Тургут Пура.

Увидеть мир глазами Рашита Алтуна в Галерее современного искусства можно будет до 23 июля.

В сентябре минувшего года, напомним, Национальная художественная галерея «Хазинэ» представляла персональную выставку еще одного из одиннадцати художников проекта «Анатолийский бриз» – маститого живописца, автора «Тайной вечери» по-турецки Ялчына Гёкчебага.