Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов для россиян

Один из крупнейших банков Турции DenizBank на порядок ужесточил условия открытия счетов для россиян. Все чаще такие заявки стали отклоняться, сообщает РБК.

Как рассказали изданию посредники, которые помогают гражданам РФ с получением турецких банковских карт, в настоящее время одобряется примерно 1 заявка из 10.

По их данным, открыть счет сложно даже при наличии прописки или вида на жительство, хотя раньше для этого было достаточно российского паспорта.

Однако при наличии у потенциального вкладчика депозита в 100 тысяч долларов и больше DenizBank не отказывается от одобрения заявок.

Ранее стало известно, что в Турции начали закрывать счета российских бизнесменов. В Кремле отметили, что граждане РФ столкнулись с проблемами из-за агрессивного давления США на турецкие банки.