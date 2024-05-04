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Политика 4 мая 2024 11:38

Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов для россиян

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Один из крупнейших банков Турции DenizBank на порядок ужесточил условия открытия счетов для россиян. Все чаще такие заявки стали отклоняться, сообщает РБК.

Как рассказали изданию посредники, которые помогают гражданам РФ с получением турецких банковских карт, в настоящее время одобряется примерно 1 заявка из 10.

По их данным, открыть счет сложно даже при наличии прописки или вида на жительство, хотя раньше для этого было достаточно российского паспорта.

Однако при наличии у потенциального вкладчика депозита в 100 тысяч долларов и больше DenizBank не отказывается от одобрения заявок.

Ранее стало известно, что в Турции начали закрывать счета российских бизнесменов. В Кремле отметили, что граждане РФ столкнулись с проблемами из-за агрессивного давления США на турецкие банки.

#Турция #банк
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