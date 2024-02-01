СМИ: В Турции началось закрытие счетов российских бизнесменов

Турецкие банки начали рекомендовать клиентам из России закрыть свои счета к определенному времени. Об этом со ссылкой на источники среди бизнесменов и деловых объединений сообщают «Ведомости».

Проблемы с работой для россиян начали возникать с декабря 2023 года, когда США ввели против Турции санкции, затронувшие местные кредитные организации.

Так, по словам источника издания, до вступления американских санкций в силу в Турции было четыре банка, сотрудничающих с россиянами: два «всеядных» и два «полувсеядных». На первые удалось повлиять, пригрозив включением в SDN-лист, который включает наиболее строгие ограничения. Вторая категория же решила прекратить отношения преимущественно с теми, кто присоединился к ним после начала спецоперации.

После этого российские компании начали получать уведомления. Им рекомендуют прекратить отношения, а также закрыть счета. В государственных банках часть операций еще проводится в национальных валютах и не на все товары. Под запрет пока не подпали продовольствие и лекарственные препараты, относящиеся к «зеленому списку».

Консультант для российского бизнеса в части структурирования международных платежей Искандер Миргалимов объявил, что ограничения, введенные против российского бизнеса, затронули всех клиентов с корнями из РФ. При этом страна регистрации бизнеса никак не влияет на решение банков.

Ранее газета Ekonomim объявила, что Минторг Турции присоединился к решению проблем с платежами, с которыми столкнулись турецкие экспортеры при приеме денежных переводов из России.