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Происшествия
16 ноября 2022  13:41
Павел Климчак

Турецкие СМИ опубликовали видео, как террористка оставила бомбу на улице Истикляль

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В турецких СМИ появилось видео, на котором поэтапно видно, как незадолго до взрыва в центре Стамбула террористка оставила бомбу на улице Истикляль.

На ролике видно, что женщина была одета во все темное, также она старалась скрыть свое лицо. Дойдя до нужной улицы, террористка села на скамью, где, предположительно, и оставила взрывное устройство. После этого она поспешила обратно. В какой-то момент женщина побежала – тогда с нее немного сорвался платок, который скрывал ее лицо.

Напомним, турецкие силовики уже задержали подозреваемую в теракте. В целом по делу о взрыве в центре Стамбула задержаны 46 человек. В результате трагедии погибли шесть человек, еще более 80 пострадали. Среди пострадавших трое россиян.

#турция #теракт #стамбул
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