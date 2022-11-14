Появилось видео задержания подозреваемой в теракте в центре Стамбула

Появилось видео с задержанием женщины, которую подозревают в организации вчерашнего взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Силовики задержали подозреваемую, предположительно, в ее доме. Кроме того, по словам Минюста Турции, по делу о взрыве в Стамбуле задержали 46 человек.

Как сообщает ТАСС, сегодня Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с произошедшей трагедией.

По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, более 80 – пострадали. Ранее «Татар-информ» сообщал о взрыве в центре Стамбула, который произошел на популярной среди туристов улице Истикляль. Момент взрыва попал на видео.