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Ру Тат
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Происшествия
14 ноября 2022  11:39
Павел Климчак

В результате теракта в Стамбуле пострадали трое россиян

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В результате взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула пострадали трое граждан России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в Турции.

Дополнительно сообщают, что угрозы жизни пострадавших россиян нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек и пострадали еще более 80 людей. Момент взрыва попал на видео. Подозреваемую в организации теракта задержали.

Как сообщает ТАСС, после задержания подозреваемая в теракте гражданка Сирии призналась, что является членом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с произошедшей трагедией.

 

#теракт #стамбул #взрыв
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