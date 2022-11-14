В результате теракта в Стамбуле пострадали трое россиян

В результате взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула пострадали трое граждан России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в Турции.

Дополнительно сообщают, что угрозы жизни пострадавших россиян нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек и пострадали еще более 80 людей. Момент взрыва попал на видео. Подозреваемую в организации теракта задержали.

Как сообщает ТАСС, после задержания подозреваемая в теракте гражданка Сирии призналась, что является членом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с произошедшей трагедией.