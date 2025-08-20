Турция перестала быть самым бюджетным направлением для зарубежного отдыха - АТОР

Фото: © «Татар-информ»

Турция перестала быть самым бюджетным направлением для заграничного отдыха, сейчас эту нишу пытается занять Египет. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

«Динамика такая, что сама Турция не становится ни сильно дороже, ни сильно дешевле, но она потеряла свою нишу бюджетного сегмента. Это уже не бюджетное направление, как было раньше. Если до этого все говорили, что дешевле всего летом съездить в Турцию, то теперь такого нет. Место самого бюджетного направления сейчас пытается себе вернуть Египет», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что дешевый тур по-прежнему можно найти на любом направлении. В случае с Египтом и Турцией речь идет о путевках с одинаковыми характеристиками.

«Если мы сравниваем пляжный отель all inclusive в Турции и в Египте, то в Египте будет дешевле, чем в Турции, в среднем на 25-30%», – отметил Мурадян.

При этом вице-президент АТОР добавил, что за последний год туры в Турцию подорожали на 5-10% в валюте, но это не критичный показатель, а стандартное увеличение цены, которое происходит ежегодно.