news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 августа 2025 10:14

Синоптик Ильин назвал лучшее время для пляжного отдыха в Турции

Читайте нас в
Телеграм
Синоптик Ильин назвал лучшее время для пляжного отдыха в Турции
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бархатный сезон в Турции продлится до середины октября. Об этом «Татар-информу» сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Если говорить о бархатном сезоне, то идеальным временем для купания станет сентябрь – начало октября, может, до середины октября. Температура воздуха там будет практически равна температуре воды – около +25..+28 градусов, а это очень комфортные условия для купания», – сказал собеседник агентства.

Вторая половина осени и начало зимы, по его словам, – не лучшее время для водных процедур в открытом море.

читайте также
Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на юге России
Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на юге России
#купальный сезон #Турция #море
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025