Синоптик Ильин назвал лучшее время для пляжного отдыха в Турции

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бархатный сезон в Турции продлится до середины октября. Об этом «Татар-информу» сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Если говорить о бархатном сезоне, то идеальным временем для купания станет сентябрь – начало октября, может, до середины октября. Температура воздуха там будет практически равна температуре воды – около +25..+28 градусов, а это очень комфортные условия для купания», – сказал собеседник агентства.

Вторая половина осени и начало зимы, по его словам, – не лучшее время для водных процедур в открытом море.