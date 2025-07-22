Турпоток в Анталью среди россиян вырос на 3,7% в июне 2025 года – АТОР

По итогам июня 2025 года турпоток россиян в Анталью вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Такую оценку «Татар-информу» озвучил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

«Поток российских туристов в Турцию растет. По итогам июня 2025 года турпоток в Анталью мы оцениваем в 3,7% прироста по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что рост турпотока в Турцию ожидаемый. Причина тому – относительно стабильные цены и востребованность направления среди отдыхающих.

«Турция была, есть и остается самым популярным направлением для выездного туризма. Причем очень много рейсов в эту стану летит из России», – отметил Мурадян.